Sereni Williams iz vrata izvadili cistu veličine grejpa. Liječnici pogriješili u dijagnozi: 'Majka mi pati'

"Uopće nisam odigrala loš meč. Međutim, Serena je definitivno podigla svoju razinu u trećem setu. Igrala je nevjerojatno," priznala je Estonka. Williams sada ima omjer 75-2 u drugim kolima Grand Slamova, jedini porazi su joj bili od sestre Venus na Australian Openu 1998. i Garbime Muguruza u Roland Garrosu 2014. U susretu 3. kola Williams će u petak igrati protiv Hrvatice s australskom putovnicom Ajle Tomljanović koja je u 2. kolu bila bolja od Ruskinje Evgenije Rodine sa 1-6, 6-2, 7-5. Ajla je tako ponovila uspjeh od prošle godine kada je također dogurala do trećeg kola, no u dosadašnjih osam nastupa na US Openu nikada nije prošla 3. kolo.