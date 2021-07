U utorak, deset dana prije početka Olimpijskih igara, u Tokiju je službeno otvoreno Olimpijsko i Paraolimpijsko selo u kojem će biti smješteno oko 18.000 sportaša i službenih osoba.

Olimpijsko selo skriva tajne

Olimpijsko selo je u uobičajenim okolnostima mjesto druženja sportaša koji dolaze iz svih kutaka svijeta, mjesto za za zabavu i opuštanje. Puno je priča ispričano, tinte proliveno o divljim i raskalašenim partijima, upuštanju u seksualne odnose, skandalima iza kulise...

BBC-ev reporter Dan Walker 2016. se u jednom javljaju UŽIVO osvjedočio onim riječima slavne bivše američke vratarke Hope Solo, kad je kazala kako se u Olimpijskom selu svi živi seksaju, bez pardona. Prilikom javljanja za BBC s Olimpijskih igara, iza njega se na plaži u Rio de Janeiru jedan (pre)opušteni par seksao...

Dan Walker oduševio javnost

"I za one koji se putem društvenih mreža pitaju što se to događa tamo iza mojih leđa, nećemo zumirati ali nije to. To je samo zagrljaj, poput čitanja knjige. Čitaju knjigu u čudnoj pozi. Nećemo bliže od toga", kazao je u šali Dan Walker i oduševio javnost. Pogledajte i sami kako je to izgledalo.

Za spomenuti kako organizator OI u Tokiju planira podijeliti 160 000 kondoma ali apeliraju da se svi pridržavaju mjera uzrokovane COVIDOM-19.