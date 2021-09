JE LI CRISTIANO POGRIJEŠIO? / Ronaldo je ovu bujnu ljepoticu 'napucao' kako bi bio s Georginom, no koja je od njih stvarno ljepša?

Portugalska reality zvijezda Natacha Rodrigues (25) otvorila je dušu i u razgovoru za The Sun ispričala kako ju je navodno Cristiano Ronaldo zaveo i odbacio. Iskoristila je priliku te je ovim putem poslala upozoravajuću poruku Georgini Rodriguez. "Cristiano me je ispustio kao ciglu i to isto može učiniti i Georgini. Kažu da vuk mijenja dlaku, ali ćud nikada. Isti slučaj je i s nogometašima koji privlače veliku pažnju atraktivnih žena koje se bacaju na njih. Isto će biti u Manchesteru kao što je bilo i u ostatku Europe. Cristiano će biti veliki ulov za sve i Georgina mora paziti ako želi s njim imati budućnost", rekla je Natacha u tom razgovoru. Naravno da je nakon ovoga logično postaviti pitanje je li Cristiano pogriješio i koja je od ove dvije djevojke ljepša. Prolistajte galeriju i procijenite sami.