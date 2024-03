Ženu koja je optužila direktora F 1 momčadi Red Bull Christiana Hornera da joj je slao seksualno sugestivne poruke i optužila ga time za seksualno uznemiravanje, Red Bull je neočekivano suspendirao, dok je Horner napustio Saudijsku Arabiju bez supruge, poznate Spice Girl Geri Halliwell uoči Grand Prixa ovog vikenda.

Geri Halliwell slomljena

Kao što smo ranije pisali u ovom slučaju, Geri Halliwell ostala je šokirana i slomljena optužbama, kao i čitavim događajem.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naime, zaposlenica Red Bulla, članica osoblja, optužila je Hornera za "nedolično ponašanje", a on je u internoj istrazi provedenoj prošle srijede od te optužbe oslobođen.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Poznati britanski tabloid Daily Mail piše da je odluka o njezinoj suspenziji s dužnosti u tvornici u Milton Keynesu izravan rezultat te istrage. Zaposlenica, čiji identitet još uvijek nije poznat javnosti, radi još do kraja ovog tjedna.

Honda, trenutni partner Red Bull Racinga za motore, pozvala je na veću transparentnost neovisne istrage koja je oslobodila Christiana Hornera nedoličnog ponašanja koju je pozvao Red Bull GmbH.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ovaj japanski auto-moto gigant objavio je priopćenje u četvrtak navečer u kojem stoji da jedva čekaju da se slučaj iskristalizira.

Skandal pogodio najskuplji svjetski sport

Kompromitirani 50-godišnjak, šef Red Bull F1 momčadi, je u središtu skandala koji je zahvatio najskuplji svjetski sport nakon što je isprva oslobođen zbog anonimnog objavljivanja niza procurjelih whapp poruka i fogografija koje je Horner navodno poslao zaposlenici uključenoj u istragu .

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Horner - koji je stigao na stazu Jeddah Corniche uoči kvalifikacija u petak za Veliku nagradu Saudijske Arabije - demantirao je optužbe i izjavio da neće komentirati 'anonimna nagađanja iz nepoznatih izvora'.

Zaposlenica je u četvrtak suspendirana u Red Bullu kao izravan rezultat istrage, a Mail Sport otkriva da joj je rečeno da su njene optužbe i dokazi neutemeljeni.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Istražitelji su poslušali 60 sati dokaza, a sve je kulminiralo izvješćem od 150 stranica. Horner (50), suprug bivše članice Spice Girls Geri Halliwell, dospio je u medije nakon što je prošlog tjedna u javnost izašlo mnoštvo sugestivnih seksualnih poruka, navodno između njega i nepoznate kolegice.

"Red Bull je uvjeren da je istraga bila poštena i nepristrana. Izvješće o istrazi je povjerljivo i sadrži privatne podatke stranaka i trećih strana koje su pomogle u istrazi. Red Bull će nastaviti težiti ispunjavanju najviših standarda na radnom mjestu", stoji u njihovom priopćenju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Do neočekivanog obrata došlo je, pišu engleski mediji koji s puno pozornošću prate ovaj slučaj, nakon što je Hornerova supruga Geri Halliwell navodno zahtijevala od svojeg supruga da prekine sve veze s navedenom kolegicom.

Pružila mu javnu podršku, ali bijesna je na njega

U subotu je na Velikoj nagradi Bahreina pružila podršku svom suprugu - par se ljubio i grlio pred kamerama prije nego što je Max Verstappen donio pobjedu Red Bullu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

The Times je pisao i da je neimenovana kolegica dobila kratki rok da uloži žalbu na odluku o svojoj suspenziji. Njih su dvoje nastavili raditi zajedno i nakon izbijanja skandala, a upućeni su navodno rekli da se takav status quo ne može nastaviti te da će ili Horner ili ona morati otići.

Iako je Ginger Spice ovog vikenda javno iskazala podršku svom suprugu, upućeni kažu da je zahtijevala da se zaposlenica upletena u skandal makne iz priče. I opasno je pritisnula Christiana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Iako se smiješila pred kamerama na Grand Prixu, Geri je postavila stroga pravila i dala mu zadnju šansu. Jedno od ultimatuma je da Christian prekine ili smanji kontakt s tom zaposlenicom, no to je zbog njezine uloge u Red Bullu teško", rekao je izvor za The Sun i dodao da za njezino otpuštanje Red Bull nema osnove. Izvori kažu i da je bivša spiceica bijesna na svog supruga.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Christian Horner prekinuo šutnju

Christian Horner danas je prekinuo šutnju u pokušaju da konačno okonča svoj sexting skandal. Smijenjeni šef Red Bulla pohvalio je svoju suprugu koja ga je podržavala, Geri Halliwell. Insajderi su otkrili i zabrinutost zbog navodnih "nedosljednosti" u stotinama neugodnih WhatsApp poruka koje su procurile prošlog tjedna.

Horner je priznao da je to bilo vrijeme "pokušaja", a svoju suprugu je pohvalio:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Moja žena mi je pružala fenomenalnu podršku tijekom ovoga, kao i moja obitelj. Ovo je očito bilo vrlo teško razdoblje. Oženjen sam i imam troje djece. Kad to uplitanje uključuje vašu djecu i neugodnu pozornost koja je usmjerena na moj brak i obitelj u kompletu, jako sam sretan što imam prekrasnu obitelj i ženu koja me podržava. I ja sam jedini koji je imenovan u ovome."

"Vrlo je izazovno, jer kada su uključena djeca, kada su uključene obitelji, roditelji, nije lijepo. Sada je vrijeme da se usredotočimo na razlog zašto smo ovdje, a to je na utrku Formule 1."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prijatelji su rekli da je Horner - koji je bio oslobođen u istrazi Red Bulla prije curenja informacija - smatrao da je nemoguće izbjeći ženu koja ga je prijavila na poslu.

Frustracije su dosegle vrhunac u ponedjeljak nakon niza intervencija visoko ovlaštenih odvjetnika u ime zaposlenika. Šefovi odjela ljudskih resursa umiješali su se i suspendirali je na punu plaću - uz neka izvješća koja navode navodnu "nepoštenost" - čekajući ishod interne istrage.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Momčad je u opasnosti od raspadanja'

Insajderi iz F1 također su za The Sun ispričali da je Halliwell iskazala punu podršku suprugu, no da nije baš vjerojatno da će prisustvovati Velikoj nagradi Saudijske Arabije ovog vikenda zbog "velike zauzetosti". Verstappenov otac je Hornera optužio za razdor.

"Ovdje je napeto dok god je on na poziciji. Momčad je u opasnosti od raspadanja. Ne može se dalje ovako. On glumi žrtvu, a zapravo uzrokuje probleme", rekao je otac Maxa Verstappena. S druge strane, glasnogovornik Red Bulla je rekao da problema nema, da je tim ujedinjen i fokusiran na utrke.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mlađi brat sedmerostrukog prvaka F1 Michaela Schumachera Ralf javno je kazao da Horner ili Max Verstappen moraju napustiti Red Bull nakon skandala.

"Ako se Horner bude čvrsto držao svojeg mjesta, funkcije, posla, neće samo oštetiti Red Bull nego će time osigurati i da Max Verstappen napusti momčad", ustvrdio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Horner je u međuvremenu rekao da apsolutno očekuje da će ostati na čelu Red Bulla za Grand Prix sljedeći tjedan.

Poruke poslane ključnim ljudima

Sadržaj njegovih navodnih WhatsApp poruka sa spomenutom zaposlenicom poslan je s anonimnog računa na adrese 149 članova F1, uključujući i predsjednika upravnog tijela Mohammeda ben Sulayema, izvršnog direktora F1 Stefana Domenicalija te devet drugih voditelja timova i članove medija. U tom je e-mailu bilo 79 dokumenata sa stotinama poruka, od kojih su mnoge seksualne prirode.