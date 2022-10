Jedan od najboljih tenisača u povijesti, Rafael Nadal, postao je otac nakon što je njegova supruga Maria Francisca "Xisca" Perello rodila njihovo prvo dijete u privatnoj klinici u Palma de Mallorci.

Kako prenose strani mediji, porod je prošao u najboljem redu i Rafael i Maria postali su roditelji dječaka i dali mu ime Rafael.

Rafael i Xisca počeli su hodati 2005. godine, a prije toga su se poznavali već nekoliko godina. Par se zaručio u siječnju 2019. godine, a u listopadu iste godine stali su pred oltar.

Jednom je prilikom Xisca otkrila tajnu kako funkcionira njihov brak. "On treba prostora kad se natječe. I sama ideja da sam cijeli dan negdje oko njega u tim trenucima me guši, a isto tako, on bi se tada sigurno cijeli dan brinuo za mene. Kada bih ga svugdje slijedila postojao bi veliki rizik da se više ne bismo ovako dobro slagali", rekla je jednom Xisca koja nije baš tipična žena sportaša i bogataša. Naime, ona ne voli skupocjenu odjeću, a radi kao voditeljica projekata Nadalove humanitarne organizacije.