još jedna nesuglasica

Svjetsko prvenstvo pred problemom: Sindikat prijeti štrajkom ako ICE bude prisutan

Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited/Alamy/Profimedia

Predstavnici sindikata nazvanog Local 11 podnijeli su tri glavna zahtjeva prema FIFA-i i vlasniku stadiona Kroenke Sports & Entertainmentu

7.4.2026.
10:39
Hina
Sindikat kuhara, konobara i barmena koji rade na SoFi stadionu u Inglewoodu pored Los Angelesa, a koji broji 2000 članova, zaprijetio je štrajkom ako mu FIFA ne zajamči kako će se predstavnici američke Imigracijske i carinske provedbe (ICE) držati podalje od njega tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva.

Predstavnici sindikata nazvanog Local 11 podnijeli su tri glavna zahtjeva prema FIFA-i i vlasniku stadiona Kroenke Sports & Entertainmentu, a to su javna predanost tomu da se ICE neće miješati u SP, zaštitu poslova i radnih uvjeta članova sindikata te podržavanje prihvatljivog smještaja za radnike.

Vršitelj dužnosti ravnatelja Ministarstva domovinske sigurnosti Todd Lyons izjavio je ranije kako će ICE igrati "ključnu ulogu" na SP-u, što su u sindikatu ocijenili kao napad na sigurnost kako njih tako i gostiju.

"FIFA i njezini korporativni sponzori zaradit će milijarde od utakmica u Los Angelesu bez da uopće i priznaju rad onih koji će čitav taj događaj uopće omogučiti", kazao je dopredsjednik Lucal 11 Kurt Petersen.

IceSvjetsko PrvenstvoSp 2026.Fifa
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
