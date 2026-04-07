Svjetsko prvenstvo pred problemom: Sindikat prijeti štrajkom ako ICE bude prisutan

Sindikat kuhara, konobara i barmena koji rade na SoFi stadionu u Inglewoodu pored Los Angelesa, a koji broji 2000 članova, zaprijetio je štrajkom ako mu FIFA ne zajamči kako će se predstavnici američke Imigracijske i carinske provedbe (ICE) držati podalje od njega tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva.

Predstavnici sindikata nazvanog Local 11 podnijeli su tri glavna zahtjeva prema FIFA-i i vlasniku stadiona Kroenke Sports & Entertainmentu, a to su javna predanost tomu da se ICE neće miješati u SP, zaštitu poslova i radnih uvjeta članova sindikata te podržavanje prihvatljivog smještaja za radnike.

Vršitelj dužnosti ravnatelja Ministarstva domovinske sigurnosti Todd Lyons izjavio je ranije kako će ICE igrati "ključnu ulogu" na SP-u, što su u sindikatu ocijenili kao napad na sigurnost kako njih tako i gostiju.

"FIFA i njezini korporativni sponzori zaradit će milijarde od utakmica u Los Angelesu bez da uopće i priznaju rad onih koji će čitav taj događaj uopće omogučiti", kazao je dopredsjednik Lucal 11 Kurt Petersen.

