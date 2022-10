Na službenom Twitter proflu legendarnog španjolskog golmana Ikera Casillasa, koji je s Real Madridom i španjolskom reprezentacijom osvojio apsolutno sve, u četvrtak je osvanula kratka poruka u kojoj priznaje da je homoseksualac - "Nadam se da ćete me poštovati. Ja sam gej", no ona je nakon sat vremena izbrisana nakon čega je on objasnio da je bio hakiran.

"Račun je bio hakiran. Na sreću sve je u redu. Ispričavam se svim mojim pratiteljima. I, naravno, još više isprika LGTB zajednici", objavio je Casillas.

Nakon što je na njegovom Twitteru objavljena poruka da je gay, komentirao ju je njegov suigrač iz reprezentacije, legendarni nogometaš Barcelone Carles Puyol koji je napisao:

"Iker, vrijeme je da im ispričamo priču o nama."

Ubrzo nakon toga Casillasova objava je izbrisana. Izbrisana je i Puyolova koji se odmah ispričao, ali i našao na udaru kritika LGTB zajednice.

"Pogriješio sam. Ispričavam se zbog neumjesne šale koja nije imala lošu namjeru i koja je bila u potpunosti neprimjerena. Razumijem da je povrijedila tuđe osjećaje. LGTBIQA zajednica ima moju punu podršku i poštovanje", napisao je Puyol.