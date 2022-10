Na službenom Twitter proflu legendarnog španjolskog golmana Ikera Casillasa, koji je s Real Madridom i španjolskom reprezentacijom osvojio apsolutno sve, u četvrtak je osvanula kratka poruka u kojoj priznaje da je homoseksualac - "Nadam se da ćete me poštovati. Ja sam gej", no ona je nakon sat vremena izbrisana pe je naknadno on objasnio da je bio hakiran.

"Račun je bio hakiran. Na sreću sve je u redu. Ispričavam se svim mojim pratiteljima. I, naravno, još više isprika LGTB zajednici", objavio je Casillas.

Španjolski Mundo Deportivo od samog početka nije bio siguran u autentičnost ovog statusa, jer uvijek postoji šansa hakiranog profila. Također postojala je mogućnost Ikerove šale koji se već i ranije znao oglašavati na društvenim mrežama, a sada je jasno što se dogodilo i da je bio žrtva hakiranja.