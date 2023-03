STRAVA I UŽAS / Pucali na Messijev dućan: Pogledajte što je sve policija pronašla na mjestu zločina i kakvu su zastrašujuću poruku napadači ostavili najboljem na svijetu

Naoružani napadači napali su supermarket u Argentini u vlasništvu obitelji Lionela Messija, odnosno njegove supruge Antonele Roccuzzo i ostavili zastrašujuću poruku nogometnoj zvijezdi, prenosi britanski tabloid The Sun. Jedan od dvojice muškaraca na motociklu uhvaćen je kamerom videonadzora kako hoda do prostorija u Messijevu rodnom gradu Rosariju i više puta puca u metalnu roletu (zaštitu) na prozorima i ulaznim vratima supermarketa. Na samoposlugu je ispaljeno više od šest metaka. Napadači su na mjestu događaja ostavili rukom napisanu poruku u kojoj je pisalo: "Messi, čekamo te. Javkin je trgovac drogom, neće te zaštititi." Bilo je to napisano na vreći drvenog ugljena. Pablo Javkin je trenutni gradonačelnik Rosarija. Lokalna TV postaja koja je izvijestila o napadu tvrdi da poruka sugerira da kriminalci možda pokušavaju iznuditi novac od sedmerostrukog osvajača Ballon D'Ora. Supermarket, koji se zove Supermercado Unico, navodno pripada Antonelinoj obitelji i smatra se da njime upravlja jedan od njezinih rođaka. Messi, pak, posjeduje ogromnu vilu u predgrađu Rosarija pod nazivom "Tvrđava". "Čudovište" od kuće, izgrađeno na trima susjednim parcelama u zatvorenom privatnom posjedu, ima ogromno kino, teretanu i podzemnu garažu s dovoljno mjesta za 15 automobila. Leo se oženio Antonelom na blještavom vjenčanju u hotelu i kasinu City Center Rosario u lipnju 2017. Gosti su bili bivši napadač Man Cityja Sergio Aguero, menadžer Barcelone Xavi Hernandez i mnogi drugi.