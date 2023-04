UH, KAKO JE SAMO SJELA / Provokativna borkinja zapanjila nizom vrućih fotografija s bazena: Oskudni bikini malo je toga ostavio mašti

Amerikanka Paige VanZant najpopularnija je borkinja na svijetu. No, ona svoju slavu ne duguje nekim uspjesima u ringu ili oktogonu. Borila se u MMA-u, Bare Knuckleu, no nigdje se nije iskazala pa je UFC prije nekog vremena otkazao suradnju s njom. No, borbe ionako nisu ono od čega zarađuje i po čemu je najviše ljudi zna. Paige je, naime, velika zvijezda na društvenim mrežama. Zgodna Amerikanka voli objavljivati provokativne fotografije, a obožavatelje je sada zapanjila nizom fotografija pokraj bazena. Paige je spremna pozirala sjedeći na rubu bazena u oskudnom bikiniju koji je malo toga ostavio mašti i jedva zadržao njene grudi.