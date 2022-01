STISNI MI KRUŽNI, UGUŠI ME, BILO ŠTO / 'Lažna' Balkanka zapalila internet, a mi potpisujemo predaju: I vi ćete, kad ovo vidite

Amerikanka balkanskog podrijetla Rachael Ostovich, jedna od najpoznatijih i najzgodnijih MMA borkinja na svijetu, krajem 2020. napustila je UFC i nakon toga prešla u najbrutalniji sport na svijetu, krvoločnu borbu bez rukavica "bare-knuckle", te se pridružila Bare knuckle Fighting Championshipu. Ostovich je uspješna i u novoj organizaciji, ali njezina primarna okupacija je njezin Instagram-profil. Ostovich je porijeklom s Havaja te je zbog svog atraktivnog izgleda stekla velik broj fanova na društvenim mrežama. Svojim fotografijama u potpunosti je zapalila internet. Inače, MMA borkinje i boksačice na sve popularnijoj platformi Only Fans, sve više i više, prodajom svojih fotografija i videa zarađuju pristojan novac, ali Ostovich se ne planira baviti tim poslom. Fanovi priželjkuju, ali to neće doživjeti. "Ako na Only Fansu zarađuješ, samo naprijed, curo. Ali svi vi koji kažete da sam ja sljedeća možete me poljubiti u stražnjicu", napisala je atraktivna borkinja. Na društvenim je mrežama svojim pratiteljima poručila da je ipak sve moguće, ali da bi to napravila pod svojim uvjetima.