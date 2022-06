Nogometaš Gerard Pique i pjevačica Shakira jedan su od najpoznatijih parova na svijetu. Dvojac se upoznao na Svjetskom prvenstvu 2010. godine te su ubrzo prohodali. Par ima i dvoje djece, devetogodišnjeg Milana i dvije godine mlađeg Sashu.

No, iako su uvijek bili skladni par, posljednjih se dana sve više priča o problemima u ljubavnom gnijezdu nogometaša Barcelone i jedne od najpopularnijih pjevačica na svijetu.

Španjolski mediji navodno su i otkrili razlog, a smatraju da je došlo do "pucanja" jer je Shakira ulovila Piquea u nevjeri. I sama pjevačica je potvrdila da su se rastali, a El Periodico tvrdi kako je kolumbijska pjevačica ulovila nogometaša u krevetu s drugom ženom, a očito mu preko toga ne može i ne želi prijeći.

Prljavo rublje

A sada se oglasila Suzy Cortez koja je popularnost stekla na provokativnim fotografijama gdje pokazuje svoje obline. Ona je otkrila Piqueove prljave igrice i prije cijele situacije sa Shakirom.

"On je jedan od onih koji mi je slao brojne poruke. Bio je direktan u onome što želi, a to sam bila ja. Igrači Barcelone koji mi nikad ništa nisu pisali su Lionel Messi i Philippe Coutinho, oni poštuju svoje žene. Shakira ovo nije zaslužila", otkriva popularna Miss BumBum.

"Nikada prije nisam htjela pričati o tome iz poštovanja prema Shakiri. Do mog broja je došao preko bivšeg predsjednika Barcelone Sandra Rosella koji je moj prijatelj. Čim je to saznao, Pique je tražio moj broj i slao mi je poruke. Kada sam se vratila u Brazil mi je stalno slao poruke, svaki dan sam ih brisala. Pitao me kolika mi je guza i kada se vraćam u Europu", zaključila je.