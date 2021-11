STVARNO JE BIO OČAJAN / Procurili novi detalji o bračnoj krizi fatalne Wande i Icardija: Mauro je morao potpisati nevjerojatan ugovor kako bi mu se vratila

Argentinski reprezentativac i igrač francuskog PSG-a Mauro Icardi i njegova supruga i menadžerica Wanda skoro su raskinuli svoj brak prije mjesec dana jer je on razmjenjivao poruke s argentinskom glumicom Marijom Eugenijom Suarez, poznatom kao 'China'. Fatalna Wanda je to otkrila i pretpostavila kako ju je Mauro prevario te je zatražila razvod. Prekid braka je bio jako blizu, svi su papiri bili potpisani, no onda se dogodio veliki preokret i Mauro i Wanda su se pomirili te ostali zajedno. Argentinski TyC Sports u petak je objavio da je Mauro za spas braka morao potpisati ugovor po kojemu svu svoju (sadašnju i buduću) imovinu do 2050. godine predaje Wandi.