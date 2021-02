Foto: Screenshot: You Tube

Veljko Belivuk htio je zavladati čitavom Beogradom i u navijačkom smislu. U kriminalnom je već vladao

Svakim novim danom u srpskim medijima pojave se neka nova saznanja o djelovanju kriminalne grupe okupljene oko Veljka Belivuka poznatog kao Velja Nevolja, koja je bila povezana s crnogorskim kavačkim klanom, a koja se sumnjiči za čitav niz kaznenih djela poput likvidacija, otmica, mučenja, iznude, trgovanje narkoticima, maltretiranja, uznemiravanja, ponižavanja, prebijanja itd…

Principi uveli strahovladu među Grobare

Belivuk je početkom mjeseca uhićen u velikoj akciji srpske policije i obavještajne službe u kojoj je pala njegova beogradska organizacija zajedno sa suradnicima i članovima. Inače, srpski mediji tvrde kako bi ona, da je poprimila svoje planirane konture, bila jača, veća i brutalnija od Zemunskog klana.

Belivuk je u javnosti poznat i kao vođa navijačke ekipe unutar Grobara Janjičari (podgrupe navijača Partizana koji su se kasnije preimenovali u Prinicipi). Na čelu grupe Janjičari Belivuk se našao nakon likvidacije svog vođe i prijatelja Aleksandra Stankovića zvanog Sale Mutavi, koji je ubijen 2016. godine nedaleko od Centralnog zatvora. Kasnije se ekipa nazvala Principi i uvela strahovladu na tribinu Jug, te u sam FK Partizan.

Principi vode rat za prevlast na tribini protiv Partizanovaca, ekipe Grobara okupljenih oko Miloša Radisavljevića Kimija i Radeta Petrovića.

“Nisu to nikakvi navijači, već kriminalci koji su skrivali iza navijačke skupine, rečeno je na tiskovnoj konferenciji MUP-a Srbije na dan kad su uhićeni članovi podzemlja.

Rat preko grafita

Srpski mediji prenose kako je Velja Nevolja objavio rat preko grafita. Kriminalna grupa okupljena oko Veljka Belivuka i Marka Miljkovića Mareta sumnjiči se i za ubojstvo Zdravka Radojevića (41) iz Koteža, a prema riječima sugovornika beogradskog tabloida Kurira, Belivuk i Mare su Radojeviću navodno objavili rat preko grafita…

Prema riječima izvora upoznatog sa slučajem, Kotež je važio za dio grada u kome su dominantni, kako navodi, navijači Crvene zvezde, a navodno je Zdravko Radojević važio za jednog od viđenijih Delija, ali i za, kako tvrdi izvor, dilera droge u tom beogradskom kvartu. Navodi se u pisanju kako je Radojević bio u dobrim odnosima s Miljkovićem, ali je među njima puklo kada su Principi počeli upadati na Radojevićev teritorij.

“Principi su htjeli preuzeti čitav grad, pa i Kotež, koji je na glasu kao Zvezdaški. Priča se da je sukob s Radojevićem počeo kada su Principi prefarbali mural posvećen Zdravkovom bratu Aleksandru, koji je preminuo 2015. Preko tog murala Principi su nanijeli crnu boju i nacrtali mrtvačku glavu, simbol Grobara, i napisali ‘Iz Principa’. Mnogi su to protumačili kao objavu rata Radojeviću”, kaže izvor i nastavlja:

Radojević zahtijevao od Principa da uklone svoj grafit

“Zdravko je to odmah shvatio kao provokaciju, ali i prijetnju. Bunio se zbog toga i navodno je od Principa zahtijevao da maknu svoj grafit, smatrajući da su oskrnavili uspomenu na njegovog pokojnog brata. To ga je jako pogodilo, udarili su mu na obitelj, na uspomenu”.

Izvor kaže da je Radojević navodno, preko posrednika, zahtijevao od Belivuka i Miljkovića i da se ne pojavljuju na njegovom teritoriju, a može se špekulirati kako se radi i o borbi za prevlast u tom dijelu Beograda i na tržištu narkotika.

Namamili Radojevića

“Velja i Mare su to iskoristili i namamili Radojevića da dođe na sastanak kako bi mu riješili problem s navijačima. Tako je Nemanja Lakićević, po nalogu Belivuka i Miljkovića, rekao Radojeviću da 10. studenog dođe na parking ‘Laste’ na autoputu Beograd-Niš i to bez telefona. Kada je Radojević došao, iz svog auta je prešao u Lakićevićev, koji ga je odvezao do vikendice u Ritopeku. Iz te vikendice Radojević nikada nije izašao”, kaže izvor i dodaje da istražitelji sumnjaju da je Radojević ubijen i, kako se sumnja, raskomadan “iz bezobzirne osvete”.

Inače, mjesecima je po Beogradu trajao rat Delija i Grobara oko grafita, odnosno osvajanja područja u glavnom srpskom gradu. Špekuliralo se i tada da se tu ne radi samo o navijačkim stvarima, nego i da ima tu nešto još više. Sad je došla i potvrda tome.