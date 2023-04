ŽIVOT PIŠE PRIČE / Prekinula šutnju i otkrila da nije postala majka u 69. godini: 'To mi je unuka, ispunila sam želju sina koji je preminuo'

Španjolska glumica i voditeljica Ana Obregon bila je 90-ih godina prošlog stoljeća djevojka bivšeg predsjednika HNS-a Davora Šukera. Njih su dvoje bili zajedno tri godine i to kada je legendarni Vatreni bio na vrhuncu slave i igrao za Real Madrid. On ju je čak zaprosio, no ona ga je odbila. Ana je 1992. s Alessandrom Lecquiom dobila sina Alexa, koji je preminuo od raka 2020. godine. Nedavno je Ana proslavila 68. rođendan, a svjetski mediji raspisali su kako joj je surogat majka u Miamiju rodila kćer. No, voditeljica je odlučila prekinuti šutnju i objasniti cijelu istinu o malenoj Ani Sandri koja je na svijet došla 20. ožujka nakon što se u Španjolskoj pokrenula velika rasprava kako u 69. godini može postati majka. Obregon je sada otkrila kako nije riječ o njezinoj kćeri, već unuci jer se njezin sin dok je još bio živo odlučio na kriopohranu spolnih stanica. "Ovo je bila Alexova posljednja žena, da dobije dijete", objasnila je voditeljica. Njezin sin je 2020. kada je preminuo na samrti imao tri želje: stvaranje zaklade protiv raka, objavljivanje knjige koju nikada nije uspio završiti i zasnivanje obitelji. "Ispunjenje snova mog sina mi je omogućilo da nastavim živjeti svaki dan", istaknula je Ana, pa otkrila kako je delikatan zahtjev sina započela ispunjavati odmah nakon njegove smrti, no da surogat majka nije moga zatrudnjeti iz prvog pokušaja. "Danas kada grlim Anu, kao da ljubim svog sina. Ne želim da itko propituje što sam napravila. Ovo mogu razumjeti samo oni koji su pokopali svoje dijete", istaknula je Obregon pa dodala kako ne isključuje da će joj to biti jedina unuka: "Moj sin je želio imati petero djece, pa možda jednog dana dođe i dječak." Za kraj je istaknula: "Kad Ana Sandra poraste, reći ću joj da joj je otac bio heroj i da mora biti ponosna na njega."