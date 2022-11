Košarkaš iz Australije, Isaac Humphries, okupio je suigrače i saopćio im ono što se mnogi boje reći: "Ja sam homoseksualac", priča 24-godišnjak suigračima iz Melbourne Uniteda i nastavlja:

"Prije nekoliko godina upao sam u mračan i usamljen prostor, nisam mogao biti to što jesam. Namjeravao sam si oduzeti život. Glavni razlog za to je moja borba sa seksualnošću, s priznanjem da sam gej. Mrzio sam to kod sebe i gadio sam se samom sebi. Mislio sam ne mogu biti takav u košarkaškom okruženju", kaže i nastavlja:

"Ne želim skrivati tko sam. Odlučio sam da ću ako se priključujem nekom timu, sve javno priznati, tako da ljudi znaju da se može živjeti i bez skrivanja samo zato što si sportaš. Imamo dužnost biti uzor drugima, mnogo je onih koji ne znaju kako živjeti. Znam kako im je i želim ih predstavljati."

'Možeš biti gej'

"Možeš biti gej i sjajan košarkaš. Želim biti ono što jesam", objašnjava Humphries, koji je u karijeri igrao i za beogradski FMP, se rasplakao nakon emotivnog govora, a potom je uslijedio gromoglasni pljesak. Svatko od igrača prišao je košarkašu, zagrlio ga i pružio mu riječi utjehe.

Ovo je veliki korak unaprijed za ovu tabu temu.