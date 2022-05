Legendarni švedski napadač balkanskih korijena Zlatan Ibrahimović ovih dana u centru je pozornosti nakon što je s Milanom osvojio naslov talijanskog prvaka. Riječ je o jednom od igrača koje bi skoro svaki trener rado vidio u svojoj momčadi, međutim nakon osvajanja Scudetta pitanje je hoće li više igrati. Nedavno je navršio 40 godina te je sve više skjlon ozljedama.

Zlatan je, inače, u svojoj dugoj karijeri za najveće svjetske klubove te ne ne treba ni posebno naglašavati koliko je novca zaradio u više od 20 godina profesionalnog igranja nogometa.

Njegova strast su automobili, a dobar dio svoje zarade potrošio je svoj impresivan vozni park. Jedan od posljednjih automobila koji je završio u njegovoj garaži je novi modeli SF90 Stradale.

Ispod haube ima moćan V8 turbo motor koji omogućava ubrzanje od 0 do 100 kilometara na sat za samo dvije i pol sekunde. Ovakav auto troši u prosjeku šest litara. Zanimljivo je da spomenuti V8 motor razvija 769 konjskih snaga, no, kad mu se pridodaju još tri manja električna motora, ovo cestovno čudovište razvija nevjerojatnih 986 konja. Sa svim svojim specifikacijama, to je najbrži Ferrari svih vremena, a koštao ga je 500 tisuća eura.

SF90 Stradale je samo kap u moru svih Zlatanovih automobila. Najskuplji kojeg ima u kolekciji je Ferrari Monza SP2 koji je koštao oko milijun i pol eura. Zlatan je jedan od 500 ljudi na svijetu koji imaju ovaj automobil.

Kad smo kod rijetkih primjeraka Ferrarija, Zlatan ima i Ferrari Enzo koji košta više od milijun eura i na svijetu ih ima samo 400. Ima Zlatan i Ferrarija F430 Spider koji vrijedi oko 130 tisuća eura.

Spyder se zove i model njegovog Porschea koji je kupio još tamo 2014. godine, as platio ga je skoro 800 tisuća eura. Kupio si je i skupi terenac Lamborghini Urus, koji je platio 180 tisuća eura. Zanimljivo je da i Cristiano Ronaldo također ima Urus.

Zlatana očito privlače talijanski automobili jer je prije 10 godina kupio za 100 tisuća eura Maserati GranTurismo MC Stradale.