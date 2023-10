U Osijeku i Belom Manastiru počelo je privođenje osumnjičenika za sinoćnji incident. Jedanaestorica će biti privedena sucu za prekršaje od ukupno 14 osoba prema kojima je policija postupala uoči, za vrijeme i nakon utakmice, javlja Danas.hr.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju porazila je sinoć Turska pred punom novom osječkom Opus arenom, a uz poraz, priča se i o incidentu na tribinama.

Na kraju prvog poluvremena skupina od 15-ak ljudi zapjevala je stihove ustaške koračnice.

Podsjetimo, Hrvatska je već kažnjena s 10 tisuća eura i oduzimanjem tisuću mjesta navijačima zbog ustaške zastave na utakmici s Latvijom, a ovoga bi puta sankcije mogle biti strože. Incident se dogodio i nakon poništenja jedanaesterca Hrvatskoj kada se prema sucu pogrdno skandiralo!

U posljednjoj utakmici protiv Armenije, maksimirske tribine mogle bi biti prazne.

"Ja to ne razumijem, zaista mi nije jasno da dođe skupina od 20 ljudi i onda poništi sve što napravi 15000 ljudi. To mi zaista nije jasno. Čemu to? Zašto? Tko to organizira, tko to rješava, tko to dogovara? Jer to, doći s takvom idejom i napraviti takav problem, kome to treba? I zaista ne znam tko tu treba reagirati i nije moje da se u to miješam", bio je oštar hrvatski izbornik Zlatko Dalić na pressici nakon poraza.

Premijer Andrej Plenković u petak se osvrnuo na incident...

"Loše. Osuđujem namjeru. Kao što je bilo i prije nekoliko godina u Splitu, pa u Rijeci , a bilo je toga i na gostovanjima. To su ljudi koji ne žele dobro ni Hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji niti Hrvatskoj uopće. Ako je cilj da se zadnjih par utakmica u ovim kvalifikacijama igra bez publike onda je to konačni smisao. To su potpuno krivi, loši potezi za svaku osudu. Uopće mi nije jasno s kojim ciljem netko dolazi na utakmicu reprezentacije da bi to radio", poručio je.

Da se priprema incident koji bi mogao naštetiti reprezentaciji i pravim navijačima - bilo je jasno već u noći sa subote na nedjelju, vikend uoči okupljanja reprezentacije u Osijeku.

S vanjske strane stadiona Opus arene bila je postavljena krpa s ustaškim slovom, a ispod toga prekrižen naziv nogometnog saveza. U Osijeku i Belom Manastiru je počelo privođenje osumnjičenika za sinoćnji incident. Jedanaestorica će biti privedena sucu za prekršaje od ukupno 14 osoba prema kojima je policija postupala uoči, za vrijeme i nakon utakmice.

"Imam informaciju da dovode 11 navijača. Nemam više informacija jer je dovođenje u tijeku i tek će biti ispitivanje. Dio ih dovode u Osijek, a dio u

stalnu službu u Belom Manastiru", kazala je glasnogovornica Općinskog suda u Osijeku, Vanda Horvat.

