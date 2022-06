Kolumbijska pjevačica Shakira i španjolski reprezentativac Gerard Pique objavili su početkom lipnja da se rastaju nakon više od desetljeća veze. Zvjezdani par, koji je privlačio veliku pozornost medija gdje god su se pojavili, ima dvoje djece, a razlog razlaza je, prema pisanju tabloida, nevjera nogometaša Barcelone.

Nakon njihovog rastanka, u javnost izlazi sve više detalja i oni ne prikazuju Piquea u dobrom svjetlu.

Španjolski novinar Jordi Martin sada je otkrio da Pique nije u baš najboljem stanju i ispričao da ga je nogometaš Barcelone napao na ulici i razbio mu telefon kada ga je pokušao fotografirati.

"Htio sam ga slikati, a njegova reakcija je bila potpuno nekontrolirana. Govorio mi je najružnije uvrede, pa mi uzeo mobitel i razbio ga. Otišao je potpuno bijesan i, koliko sam mogao vidjeti, prošao kroz nekoliko crvenih svjetala na semaforu. Očito se ne može nositi s pažnjom koju trenutno ima. Jedino što mogu reći je to da si je on za sve sam kriv", ispričao je Martin.

No, to nije bio prvi njegov ispad u zadnje vrijeme. On je nedavno boravio je u Stockholmu s misterioznom plavušom, a par je bio a zabavi restoranu influencerice Katrine Zytomierske te je bio jako oštar prema njenom sinu, koji je veliki obožavatelj nogometa.

Pique je, naime, je odbio njenu molbu da pozdravi dječaka, a kako je to izgledalo objavila je na društvenim mrežama.

"Slušaj me ti, gubitniče. Vjerojatno te želi većina žena na ovoj zabavi. Vidim te i odmah pomislim na svog sina. Bila sam jasna s tobom. Tražila sam te da pozdraviš mog sina i rekao si 'ne'.

Jer si tko? Tip koji može driblati s loptom. To me baš i ne impresionira. Ono što me rastužuje je to što ti je slava udarila u glavu i to je jadno. Ti si samo tip s loptom. Znaš što, karma je ku**a i ugrist će te za tvoju stražnjicu", napisala je Katrin.