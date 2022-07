Nakon što su kolumbijska pjevačica Shakira i španjolski reprezentativac Gerard Pique objavili početkom lipnja da se rastaju nakon više od desetljeća veze, a razlog je navodno bila njegova nevjera, u javnost izlazi sve više detalja, koji ne prikazuju nogometaša u dobrom svjetlu.

Španjolski novinar Jordi Martin prije nekoliko dana je otkrio da Pique nije u baš najboljem stanju i ispričao da ga je nogometaš Barcelone napao na ulici i razbio mu telefon kada ga je pokušao fotografirati.

No, to nije bio prvi njegov ispad u zadnje vrijeme. On je nedavno boravio je u Stockholmu s misterioznom plavušom, a par je bio na zabavi u jednom restoranu, i tamo se jedan dječak, sin od vlasnice, htio fotografirati s Piqueom, no on ga je oštro odbio.

Sada se pojavila informacija da je Pique 2020. godine molio predsjednika Španjolskog nogometnog saveza Luisa Rubialesa da odgodi prijateljsku utakmicu s Rumunjskom jer je isti dan Shakira nastupala na otvaranju Davis Cupa u Madridu.

Predsjednik Saveza mu je rekao da će učiniti što može, no susret je odigran u planiranom terminu, a Piquea nije bilo u zapisniku utakmice, iako se pretpostavljalo da će zaigrati od prve minute.