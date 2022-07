AFTER PARTY / Paparazzi snimili trenutak kad su Nick Kyrgios i njegova zapanjujuća djevojka izlazili iz kluba u 3 ujutro, hrpa ljudi je bila s njima

Izgubio je finale, svoje prvo Grand Slam finale Wimbledona, ali dan poslije kao da mu je došlo u glavu što je napravio. Protiv takvog Novaka Đokovića nije mogao, iako je Nick Kyrgios imao u međusobnim omjerima uvjerljivih 2-0. Zato je zajedno sa svojom djevojkom, zanosnom Costeen Hatzi, bio u party rapoloženju, javlja The Sun koji je bio na partyju Nicka Kyrgiosa u Londonu. Naravno, u svom stilu Kyrgios je odmah nakon izgubljenog finala, sa spornom crvenom šiltericom na glavi s kojom je prekršio 140 godina staro pravilo u Wimbledonu, već pio pivu. Nakon toga, otišli su i Nick i Costeen, naravno i sva njegova obitelj, trener, prijatelji, brat... I da, s njima je bila i sestra Nicka Kyrgiosa, stanovita Halimah. Kyrgios je zadržao svoju crvenu Jordan kapu dok je partijao - predmet koji se pokazao kontroverznim u posljednja dva tjedna zbog kršenja Wimbledonove stroge politike o isključivo bijelim kapama i odjevnim predmetima, kombinacijama. Činilo se da Nick Kyrgios uživa uz Costeena dok su par gledali boce šampanjca opremljene prskalicama kako se podižu u zrak. Costeen je također uzbuđena nakon što je ranije tog dana vidjela uživo Williama, Kate i princa Georgea, kao i holivudsku zvijezdu Toma Cruisea. "I izgledala je zapanjujuće u bijelom kratkom topu, bež sakou i odgovarajućoj suknji dok je odlazila u klub. Kyrgiosova sestra Halimah također je iskoristila priliku i pozirala s dvije boce alkohola u ranim jutarnjim satima", pišu Englezi. Uglavnom, osvanule su fotografije The Suna boca viskija na stolu u klubu, a glavno piće Nicka Kyrgiosa bila je tequila. Ali, to ne čudi, jer Nick Kyrgios voli partijati. U klubu su Nick i Costeen bili do 3 ujutro, nakon čega su otišli zajedno.