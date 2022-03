Nastavlja naša Paige VanZant po starom. Jedna od najpopularnijih borkinja svijeta itekako koristi popularnost društvenih mreža, pa svako malo objavi neku provokativnu fotografiju ili video. Ovog je puta pokazala što zna i kakvo tijelo ima, na način da je obukla seksi donje rublje, kao i bikini, pa se malo pokazala u njima.

Cool pokret u erotskom izdanju

Malo puno, ali nema veze, volimo mi kad nam naša Paige mami muške uzdahe. Ovog je puta zvijezda OnlyFansa pokazala ovaj cool pokret...

Prije toga se malo prošetala o crvenom bikiniju...

Kako bilo, njezini brojni fanovi su oduševljeni su njezinim seksi moon walkingom, plesnim pokretom kojeg je otkrio i oplemenio slavni Michael Jackson. No, ima i onih kojima je očito naslikavanje i nasnimavanje PaigeVanZant po društvenim mrežama previše, kojima to počinje ići na živce. Jer, od elitne UFC borkinje Paige je postala prava Instagramuša...

"Kako bi bilo da konačno pobijediš u jednoj od borbi?!", napisao je u komentarima njezin fan i izazvao reakciju:

"A kako bi bilo da ti pronađeš život. Ona je prekrasna žena i dobila je puno borbi u kojima se ti niti ne možeš boriti, pa se opusti".

Prema posljednjim informacijama, PaigeVan Zant nastavlja svoju borilačku karijeru u profiorganizaciji američkih kečera.

Paige VanZant bila je velika zvijezda tijekom svog vremena u svijetu MMA-a. Iako nije imala najbolji skor u oktagonu, ipak je postala velika zvijezda. VanZant je također objasnila zašto se bavi profesionalnim hrvanjem i pridružuje se AEW-u.

Bivša UFC borkinja nedavno je potpisala s tvrtkom Tonyja Khana i od tada trenira umijeće profesionalnog hrvanja. Bila je predstavljena na televiziji AEW dosta dugo prije nego što je potpisala ugovor...

O profi kečerima

Dok je govorila na WFAN Sports radiju, Paige VanZant je otkrila pojedinosti o svom putu do profesionalnog hrvanja. Bivša zvijezda UFC-a objasnila je zašto je uopće odlučila potpisati ugovor s AEW-om...

"Cijela predstava, taj šou je ono što me privuklo profi kečerima, znate... Mislim, dugo su me nagovarali na to. Oduvijek sam znala da će to biti dio mog putovanja i života. Jednostavno nisam znala kada će se prilika pružiti i došlo je do točke kada sam se pojavio s Danom [Lambertom] i priča je krenula i shvatio sam da želim biti dio emisije, želio sam nastaviti ovo putovanje s AEW-om i na kraju potpisati ugovor.”

Paige VanZant će se također nastaviti natjecati u Bare Knuckle Fighting Championshipu nakon potpisivanja ugovora s AEW-om. Morat ćemo vidjeti kako će VanZant proći u AEW-u.