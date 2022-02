MEGALUKSUZ RAFAELA NADALA / Osvajač 21. Grand Slamova živi glamurozno: Ima čarobnu vilu, bajkovitu plažu iz snova, avion i 'super jahtu'; Jednu stvar posebno voli

Španjolski teniski as Rafael Nadal stvorio je svoj djelić teniske povijesti. Rafa (35) je osvojio rekordni 21. Grand Slam naslov nakon što je u nedjelju u finalu Australian Opena pobijedio Daniila Medvjedeva nakon preokreta... No, izvan terena, Nadal živi luksuznim životom koji generira hrpa novca koji je zaradio na tome što je jedan od najboljih tenisača svijeta posljednjih godina. Rafael je zaradio nevjerojatnih 150 milijuna funti tijekom svoje slavne karijere, a još će doći nakon njegove epske pobjede u "Down Under"... Rafa Nadal živi u zadivljujućoj vili na Mallorci, na plaži iz snova koju je platio oko 3 milijuna funti 2013. godine. Super navijač Real Madrida poprskao je novac privatnim zrakoplovom - Cessna Citation CJ2+ koji ga vozi na turnire diljem svijeta koji koštaju 5 milijuna funti, prenosi britanski The Sun. Nadal također putuje morem u svom zapanjujućem 4,5 milijuna funti 80 Sunreef Power katamaranu, super jahti koju je napravio po narudžbi. Upravo je njegova megaluksuzna jahta, prava kuća na vodi, njegova oaza mira i spokoja. U galeriji možete vidjeti kako jahta izgleda... Uz sebe je tijekom svog uspjeha imao čitavo vrijeme i djelatnicu osiguranja Mariu Franciscu Perello, a par se konačno vjenčao 2019. nakon 14 godina zajedno. Iako Nadal voli ostati privatan, poput mnogih profesionalnih sportaša dao nam je uvid u svoj nevjerojatan dom na Balearskim otocima tijekom izolacije 2020. godine. Pronađen u Porto Cristu, Manacor, platio je Rafa Nadala 3 milijuna funti za zadivljujuću plažu koja se prostire na nešto više od 1000 četvornih metara... Objavljeno je da je Nadal proveo sedam godina renovirajući tu megavilu, te srušio neke od zgrada prije nego što je postalo mjesto iz snova, pišu Englezi. Dizajn je, prema onome što smo vidjeli na Instagramu, minimalistički sa svim bitnim stvarima koje Nadal treba. Ima potpuno opremljenu teretanu kako bi bio na vrhuncu svoje kondicije. Dok je u zastoju, sa svog prozora može uživati ​​u pogledu na Sredozemno more i idilične uvale. Nevjerojatno je pomisliti da se 2010. Nadal pokušao ukrcati na ekonomični let na utakmicu za Afriku sve dok ga rival Roger Federer nije odvezao svojim privatnim avionom. Ne želeći ponovno zaglaviti, 13-struki pobjednik French Opena odlučio je kupiti vlastiti avion - Cessna Citation CJ2+ vrijedan 5 milijuna funti. Proizvedena su samo 223 mlažnjaka, a održavanje košta oko 220.000 funti godišnje. Pa vi vidite... Cessna Citation CJ2+, inače, može luksuzno primiti osam putnika. Ne zaboravljajući što je Federer učinio za njega, Nadal je Viktora Troickog odvezao u London u svom avionu nakon što ga je dan ranije pobijedio u finalu Mercedes Cupa. Troicki je kasnije zahvalio Nadalu što mu je dopustio da leti s njim, te je na Twitteru podijelio snimku s bivšim svjetskim brojem 1 i pilotom. "Hvala velikom šampionu @RafaelNadalu što nas je odvezao do Londona!" - Rafa je rekao.