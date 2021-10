ONA JE BOMBA / Opako zgodna manekenka zavela slavnog tenisača, njezin Instagram prepun je atraktivnih fotografija

Jedan od najboljih svjetskih tenisača Alexander Zverev ima novu djevojku. Njemački Bild objavio je da je srce olimpijskog prvaka ukrala 32-godišnja njemačka glumica Sophia Tomalla, a ona je posljednjom objavom na Instagramu to i potvrdila. Zvereva je, inače, bivša djevojka, Ruskinja Olga Šaripova, optužila za zlostavljanje. Baš kao i Brenda Patea, s kojom je raskinuo dok je ona bila u drugom stanju i s kojom ima kćer. No, to nije utjecalo na osam godina stariju glumicu, manekenku i televizijsku voditeljicu Sophiju Thomallu, s kojom je Zverev navodno šest tjedana u vezi.