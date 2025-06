Od krumpira do Premier lige? Tiktok senzacija novi je sponzor slavnog engleskog kluba

U svijetu gdje se nogomet i marketing sve češće prepliću, jedan od najneobičnijih i najzanimljivijih partnerstava dolazi iz srca Lancashirea. Preston North End, povijesni engleski klub poznat kao 'originalni Invincibles', službeno je objavio kako će SpudBros – viralna TikTok senzacija poznata po pečenim krumpirima sa grahom i sirom, postati novi glavni sponzor prve momčadi za sezonu 2025./26.

Na prvi pogled, zvuči gotovo nevjerojatno – dvojica mladića koji su iz stražnjeg dijela kombija prodavali krumpire po Prestonu, sada će imati svoje ime na dresovima jednog od najstarijih nogometnih klubova na Otoku. No priča o SpudBrosima je daleko više od brze slave na društvenim mrežama. Jacob i Harley, lokalni dečki iz Prestona, stvorili su brend koji je osvojio šest milijuna pratitelja, surađivali su s imenima poput MrBeasta, Willa Smitha i čak Sidemen ekipe, a sada kreću i u međunarodno širenje kroz franšizu SpudBros Express.

Not sure whether Preston North End’s new kit sponsor is amazingly good or shockingly bad… 😅 pic.twitter.com/bbTRohqGSu

Suradnja s Preston North Endom nije samo marketinški potez, već emocionalni povratak korijenima. Harley je kao dječak bio maskota na Deepdaleu, a sada njegovo ime stoji uz bok slavne bijele boje North Enda.

'Ovo je ostvarenje sna. Mi smo ovdje da pomognemo PNE-u ispisati povijest. Vrijeme je da pokažemo svijetu što znači biti iz Prestona', poručio je Harley, vidno dirnut ovom sportskom i osobnom prekretnicom.

Njegov poslovni partner Jacob dodao je kako su kao lokalni dečki uvijek osjećali potrebu da se vrate i daju nešto natrag zajednici koja ih je iznjedrila:

'Trčali smo oko terena kao klinci, a sad je naše ime na dresu. Neopisivo.'

Službeno predstavljanje novog dresa i partnerstva održat će se ove subote na Deepdaleu. Klub je pripremio i posebnu akciju prvih 2.000 navijača koji kupe novi dres dobit će bon za besplatni svjetski poznati pečeni krumpir na SpudBros štandu, koji će biti smješten ispred stadiona. Malo tko može reći da nije gladan ovakve promocije.

93k views on last seasons kit launch

275k so far on todays kit launch

The spud bros effect is real pic.twitter.com/MYVKoZG2AG