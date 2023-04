NE ŠTEDI / O njenoj vezi sa slavnim Hrvatom brujala je Europa: Iznajmila je stan s tri sobe koji plaća 8.000 eura mjesečno

Španjolska glumica i voditeljica Ana Obregon bila je 90-ih godina prošlog stoljeća djevojka bivšeg predsjednika HNS-a Davora Šukera. Njih su dvoje bili zajedno tri godine i to kada je legendarni Vatreni bio na vrhuncu slave i igrao za Real Madrid. On ju je čak zaprosio, no ona ga je odbila. Ana je 1992. s Alessandrom Lecquiom dobila sina Alexa, koji je preminuo od raka 2020. godine. Nedavno je Ana proslavila 68. rođendan, a sada joj se opet vratio osmijeh na lice jer je opet postala majka. Surogat majka joj je u Miamiju rodila kćer, a odlučila joj je dati ime Ana. Glumica i voditeljica odlučila je sljedeća tri mjeseca ostati u Miamiju. Španjolski mediji raspisali su se da ne štedi kako bi sve bilo savršeno za njenu novorođenu kćer. Iz tog razloga iznajmila je stan u luksuznom dijelu Miamija, točnije u North Miami Beachu, nedaleko od plaže i najvažnijih trgovačkih centara. Za kuću koja ima tri sobe, teretanu, garažu i bazen plaća 8.000 eura mjesečno.