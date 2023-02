FATALNA ANA / O njenoj ljubavi s legendarnim Vatrenim brujala je Europa: Reagirala je na glasine da je ljubila njegovog bivšeg suigrača

Španjolska glumica i voditeljica Ana Obregon bila 90-ih prošlog stoljeća djevojka bivšeg predsjednika HNS-a Davora Šukera. Njih su dvoje bili zajedno tri godine i to kada je legendarni Vatreni bio na vrhuncu slave i igrao za Real Madrid. On ju je čak zaprosio, no ona ga je odbila. Omar Suarez, prijatelj Diega Armanda Maradone, za španjolske medije nedavno je rekao kako je legendarni Argentinac također ljubio Anu Obregon, a sada se napokon o svemu ona oglasila: "Istina je da mi je slao cvijeće kada je igrao u Španjolskoj i to u kuću mojih roditelja jer sam živjela s njima. Onda smo se sreli u Los Angelesu, bio je genije i bio mi je drag, ali nije bilo romantike, samo prijateljstvo." Šuker i Maradona inače bili su jednu sezonu suigrači u Sevilli.