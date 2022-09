NEMA NIŠTA OD PREKIDA?! / Novi preokret u slučaju Wande i Icardija! Argentinac objavio njenu vruću sliku na Instagramu

Najpopularniji nogometni par na svijetu raspao se nakon osam godina. Wanda je putem društvenim mreža objavila kako se par rastaje te očito neće krenuti u još jednu misiju spašavanja popularne veze. Podsjetimo, Par je skoro prekinuo, ali je Wanda odlučila oprostiti nevjeru svojem suprugu Mauru Icardiju. Nastavili su uživati u svojim životima i svijet je brzo zaboravio na tu epizodu. No, došlo je do velikog obrata. Wanda se obratila svojim obožavateljima putem Instagrama, na kojem je napisala podužu poruku i obznanila kraj. "Trenutno mi je jako teško uopće živjeti. Hvala na mojoj izloženosti i stvarima koje nadilaze medijska nagađanja. Bolje je da to saznate od mene. Nemam što objašnjavati i neću iznositi nikakve detalje o ovom razdvajanju. Molim vas, molim vas za razumijevanje, ne samo zbog mene, nego i zbog naše djece", objavila je Wanda. Jako je zanimljivo da je samo pet dana nakon svega što je Wanda objavila prekid, Mauro Icardi objavio sliku s njom, a ona je u vrućem izdanju. Ovo je možda suptilna poruka da od raskida neće biti ništa.