Zanimljivo je to da je Nicole svog sadašnjeg dečka Thoma upoznala dok je on bio natjecatelj u showu "The X Factor Celebrity" 2019., Nicole je bila sutkinja kojoj je odmah za oko zapeo simpatični Škot a koji joj je glavna motivacija kada je u pitanju vježbanje. "Uglavnom vježbam za svoje mentalno zdravlje. Pozitivni endorfini pomažu mi da budem kreativna, a Thom je kralj vježbanja, pa me motivira. On kaže: 'Ma daj, poslije ćeš se osjećati puno bolje', i tako sam sigurna da ću biti ok", rekla je Nicole za Cosmopolitan,