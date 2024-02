Nicklas Bendtner (36) otvoreno je govorio o "dopuštanju crnom vuku da vlada u njemu" nakon njegovog umirovljenja. Tvrdi kako ga je totalno bilo uzelo i kako se nije mogao kontrolirati, kako je divljao na sve mile načine.

The Sun je prenio njegov veliki intervju, ispovijest, otkriće iz novog dokumentarca Nicklas Bendtner - The Portait - u kojem je otvorio dušu i progovorio o stvarima s kojima se borio, demonima u sebi...

Karijera duga 14 godina

"Ali onda nikad ne dobiješ priliku stvarno razumjeti tu osobu. Onda bi to mogla biti i fikcija. "Želim ispričati istinitu priču. Mora biti ispričano baš kako je i bilo", rekao je Nicklas.

Danski napadač objesio je kopačke o klin 2021. nakon karijere duge 14 godina u profesionalnom nogometu. Bendtner se proslavio nakon što je prošao akademiju Arsenala.

Zablistao je na posudbi u Birmingham Cityju tijekom sezone 2006./07. Nakon povratka iz St Andrew'sa izborio je mjesto u prvoj momčadi pod palicom slavnog Arsenea Wengera. Tijekom četiri sezone zabio je nekoliko važnih golova, ali se ipak "samo" borio da postane prvi strijelac u klubu.

Bendtner, koji je skovao tijekom karijere, zavrijedio zvučni i jaki nadimak Lord Bendtner, na kraju je bio predmet posudbi u Sunderland i Juventus dok je pokušavao pronaći svoju najbolju formu. Karijera mu je bila puna amplituda. Iako je bio odličan nogometaš kojem su prognozirali puno veću karijeru nego što je imao.

2021. naprasno otišao u mirovinu

Godine 2014. napustio je Arsenal i proveo u Wolfsburgu i Nottingham Forestu. Zatim je uživao u uspješnom dvogodišnjem boravku u Rosenborgu u kojem je zabio 35 golova u 86 utakmica što ga je dovelo do transfera iz snova u Kopenhagen. Međutim, odigrao je samo devet utakmica za dansku momčad i postigao jedan gol. Sudbina se tu baš loše poigrala s njim...

Otišao je u mirovinu 2021. i iznenadio potezom čitav nogometni svijet, ali sada je konačno priznao da odluku nije "dobro promislio" jer mu je pandemija Covida ograničila mogućnosti karijere. Bendtner je također sugerirao da je razmišljao o povratku profesionalnom nogometu, ali njegovo tijelo je "uništeno". Nepovratno...

U novom dokumentarcu rekao je: "Zato se to dogodilo s Kinom. Zbog svoje reputacije nisam mogao doći u druge klubove u koje sam želio. Doživio sam da su neki treneri rekli ‘mi te zapravo jako želimo, ali te nećemo uzeti’. Priča me sustigla, sudbina me sustigla. Bez obzira što sam rekao, bilo je nešto crno na bijelo što nije govorilo meni u prilog. – Onda sam prekinuo karijeru", kazao je Nicklas Bendtner kojem je velika utjeha i potpora djevojka Philine Roepstorff.

Nastavio je:

"Nisam se naučio nositi s tim, a za mene je došlo tako iznenada da je gotovo. Nisam imao vremena ni dobro razmisliti o tome je li to ispravo, je li to dobra odluka. I danas tako mislim, pitam se... zadnje tri-četiri godine gotovo svaki dan razmišljam trebam li se pokušati vratiti. Trebam li dati sebi, svom nogometu - još jednu šansu? Ali iz nekog čudnog razloga, nisam se uspio pokrenuti. Mislim da to ima puno veze s tijelom. Uništeno je".

Bendtneru nogomet nedostaje, teren je mjesto koje mu pripada zauvijek.

"Za mene je nogomet ljubav. To je jedina stvar koju sam zaista volio raditi i jedina stvar koja mi je davala slobodnog prostora. Mjesto gdje sam pripadao. Čim sam kročio na teren, svi ostali problemi su nestali. A u svlačionici sam bio samo dio nečeg većeg od sebe. To mi se jako svidjelo. Ali to je teško naći na isti način drugdje."

Nije pronašao mir zbog prestanka igranja nogometa

Bendtner je priznao da mu je trebalo vremena da pronađe mir u sebi.

"Nisam namjerno nikoga pokušao povrijediti ili razočarati. Ponekad imam malo tešku osobnost, iako sam čistog srca, pa sam neke ljude možda stavio u teže situacije nego što sam trebao. "Dakle, sada mogu sjediti ovdje, stariji, i razmišljati... Zašto? Što se dogodilo? Možda ću požaliti."

Dospio je na naslovnice novina tijekom i nakon karijere zbog nestašluka poput bljeskanja PaddyPower boksačica tijekom Eura 2012.

Kao rezultat te akcije morao je platiti kaznu od 80.000 funti. Godine 2018. osuđen je na 50 dana zatvora zbog napada na taksista u Kopenhagenu. Bendtner se posvađao i sa svojim ocem Thomasom nakon što je postao njegov savjetnik jer je mislio da je pronevjerio novac iz njegove tvrtke za nakit.

Svoje tadašnje odlučivanje objasnio je da je "pustio crnog vuka iznutra da odlučuje umjesto bijelog". Tvrdi:

“Ima jako puno u tome, jer je to jedan uzavreli odnos, ali ne želim u detalje, privatno je.Također je odbio sudjelovati u dokumentarcu, pa ću iz poštovanja biti općenitiji. Gledajući unatrag, definitivno smo trebali odvojiti obiteljske i poslovne uloge. “Iza toga nije stajala loša nam jera. Pokušali smo učiniti ono što smo smatrali ispravnim, ali nitko od nas nije bio dovoljno pametan da shvati razliku ili ishod."

Nije htio puno govoriti o situaciji s ocem, ali objasnio je kakve roditelje ime, kakvo je odrastanje dobro imao. Imao je sve...

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Philine Roepstorff i Nicklas na odmoru prije tri i pol godine. Uhvatili su ih paparazzi.

"On je moj otac, najbolji prijatelj i osoba od povjerenja. Imao sam fantastično djetinjstvo. "Dakle, potpuno fantastično djetinjstvo s fantastičnim roditeljima koji su mi bili velika podrška, tjerali me na nogomet i sve te stvari."

Mega povećanje plaća Bendtnerova uspješna posudba u Birminghamu nagrađena je novim ugovorom u Arsenalu u kojem je počeo zaraživati odjednom ogromnu lovu. Tjedna mu se plaća povećala preko noći sa 468 eura na više od 11 000. Bivši nogometaš Liam Brady progovorio je u dokumentarcu i ustvrdio da je Bendtner postajao "gori" kako je postizao više uspjeha." Novac ga je uzeo, slava ga je opila, a nije se opijao samo slavom i novcima.

"Što je postajao uspješniji, poznatiji i bogatiji, bio je sve gori i gori. Mislio je da može samo tulumariti i piti. Ali, kada se vratio u Arsenal i menadžeru Arseneu Wengeru, Dancu je bilo teže izbjeći da ga uhvate."

Što bogatiji, to gori

Priznao je to i sam Nicklas:

"Kad stvari idu tako brzo kao što su se meni odvijale, postoji zlatna prilika da uhvatim mladog momka i pokušam postaviti neki okvir. Svi su me pustili da radim što mi odgovara. Nitko nije rekao ne, nitko mi nije dao posljedice. To je otežalo stvar. Duboko u sebi znao sam da nisam tamo gdje bih trebala biti. Kada u isto vrijeme imam osobnost u kojoj želim iskusiti svijet - probati sve i probati mnogo različitih stvari, odmah, na najjače - samo brzo, samo rokaj. Daj, daj, samo daj... Uvijek sam bio u fullu."

"Tada bi bilo zdravo, jako dobro bi bilo da mi je netko pomogao da to smanjim,. Nekako sam samu sebe naučio što me veseli kad sam tužan, kako se čupam. U vezi s nogometom, to možda nije uvijek bilo najprikladnije što sam radio."

Dokumentarac, Nicklas Bendtner - The Portait, bit će objavljen kao serija u tri epizode na Viaplayu s premijerom 12. veljače. Produciran je u sklopu suradnje s autoricom Rune Skyum-Nielsen koja stoji iza Bendtnerove biografije 'Begge sider'. Bendtner je inzistirao na tome da želi ispričati "pravu priču" svog života.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Philine Roepstorff

""Mnogi sportski dokumentarci samo su velika sjajna slika. Onda čujete za preljub sa strane ili dodatno dijete, ili ne znam što dovraga, a to se nikad ne spomene", otkrio je Nicklas.

Nicklas Bendtner igrao je za osam klubova tijekom svoje seniorske klupske karijere postigavši ​​117 golova. Imao je uspon i pad karijere u kojoj je zaživio tijekom posudbe u Birmingham Cityju 2006.

Karijera

Pomogao je klubu izboriti promaknuće u Premier ligu. Napadač se vratio u Arsenal i postao član prve momčadi .Godine 2010. postigao je hat-tick u Ligi prvaka protiv Porta. Dvije godine kasnije nije briljirao, jer je dobio zabranu i novčanu kaznu zbog svoje boksačke vratolomije Paddyja Powera na Euru 2012. Godine 2013. postao je prvak Serie A, osvojivši ligi s Juventusom tijekom posudbe. Dok je bio u Rosenburgu, otkrio je svoju moć zabijanja kao na pokretnoj traci, jer je završio kao najbolji strijelac Eliteseriena.