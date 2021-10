Bivše igračice Nacionalne ženske nogometne lige Sinead Farrelly i Mana Shim prekinule su šutnju na svoje navode o seksualnom uznemiravanju i prisili nad otpuštenim trenerom Paulom Rileyjem - progovorile so problemima za koje Shim kaže da su rašireni u cijelom sportu.

"On je predator, seksualno me uznemiravao", rekla je Shim za NBC -ov Today Show tijekom utorka ujutro u intervjuu s Farrellyjem i bivšom kapetanicom američke reprezentacije Alex Morgan.

Riley se brani ali optužbe su grozne

"Od početka sam se osjećala kao da me posjeduje. Seksualno je iznuđivao i Sinead Farrelly, oduzeo nam je karijere", tvrdi Shim koja je za Rileyja igrala u momčadi Portland Thornsa.

Shim je priznala, navode neki mediji, da je nju i jednu njenu suigračicu Riley odveo u hotelsku sobu poslije jedne "pijane noći", u kojoj ih je prisilio da se ljube dok ih je gledao. Zvao ju je i samu u hotelsku sobu, u kojoj ju je, tvrdi se, dočekao u donjem rublju. Među ostalim, slao joj je i neprimjerene fotografije.

Riley je opovrgnuo navode pisanim odgovorom The Athleticu. Navodi da je većina optužbi "u potpunosti neistinita" te tvrdi:

"Nikad nisam imao seksualni odnos ili ga nudio tim igračicama."

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Riley, glavni trener NWSL -ove Sjeverne Karoline, otpušten je prošlog tjedna zbog optužbi za seksualno uznemiravanje, seksualnu prisilu i neprimjerene komentare o težini igračica i seksualne orijentacije koji datiraju više od deset godina. Budući da je The Athletic prošli tjedan otkrio tvrdnje, NWSL je prekinuo svoje vikend utakmice, a povjerenica Lisa Baird odstupila je s funkcije u petak navečer.

Riley, sada 58 -godišnjak, rekao je za The Athletic da su optužbe "potpuno neistinite", dodajući da "nikada nije imao spolne odnose s tim igračima niti je napravio seksualni napredak".

Shim je kazala da se prvi put požalila na Rileya 2015. godine kada je za njega igrala u Portland Thornsu. No, iako mu je taj ženski nogometni klub odbio ponovno potpisati ugovor kada mu je istekao, sljedeće sezone ga je ipak angažirao NWSL-ov Western New York Flash, a Courage 2017.

Ponavljajući Morganove izjave, Shim je kazala da je to konstantno pitanje, sistemsko unutar ženskog nogometa.

"Baš sam zahvalna na ovoj prilici da ove loše ljude izbacimo iz lige i uistinu osvijetlimo ovo pitanje, jer je tako rasprostranjeno" Nije samo ova ekipa u pitanju, nije samo ovaj trener. To je daleko iznad lige, debelo je iznad sporta i moramo nešto poduzeti po tom pitanju".

'Često je pio i pritiskao na seksi'

I Shim i Farrelly tvrde da je Riley često pio i koristio te trenutke da ih pritisne na seks. U jednom navodnom incidentu iz 2012. godine Riley, Liverpoolov rođak koji je tada imao 47 godina i oženjen, odveo je Farrelly i još jednu igračicu u svoju hotelsku sobu i imao spolni odnos s obje. Rileyin refren, za koji je Farrelly rekla da si je često ponavljala nakon seksa sa svojim trenerom, bio je da će oni to "odnijeti u grob".

NWSL je u nedjelju također pokrenuo neovisnu istragu o svom rješavanju zahtjeva za zlouporabu. I FIFA i Američki nogometni savez (USSF) otvorili su istragu zašto je nastavio trenirati nakon što su igračice prenijele svoju zabrinutost u ligu.

Prema Morgan, koja je igrala sa Shim pod Rileyjem u Portlandu, problem je bio u tome što se sama liga nije dobro snašla nositi se s tim navodima.

'Kad pogledam unatrag, pokušala sam biti što bolji prijateljica i suigrač Shimu koji joj je pomogao u podnošenju žalbe, kada u to vrijeme nije postojala politika protiv uznemiravanja, nije bilo HR lige, nije bilo anonimna telefonska linija, nije bilo načina za prijavu", izjavila je Morgan za NBC.

'Tražimo da liga počne biti proaktivna, a ne reaktivna. Tražimo transparentnost'

'Sada smo počeli postavljati te stvari na zahtjev igračica, a ne na način da je liga proaktivna. Tražimo da liga počne biti proaktivna, a ne reaktivna. Tražimo transparentnost".

I Farrelly i Shim iskreno su govorili o utjecaju koji je navodno to zlostavljanje Rileyja imalo na njihovu karijeru i osobnu dobrobit...

"Mislim da je to zaista važno, i zašto smo htjeli podijeliti svoju priču i podijeliti u toliko detalja štetu koja je nanesena našoj karijeri, ali tko smo mi kao ljudi", rekao je Farrelly. 'Šteta za moje samopouzdanje i kako sam sebe vidio, prodire u svaki dio vaših sredstava za život.

"S tim dolazi mnogo gubitaka i stvari koje neću vratiti. Mislim da možemo iskoristiti emocionalni utjecaj samo pojavljivanja kako bismo pokušali biti svoj autentični ja, to može zaista pogoditi mnoge ljude jer je veće od sporta. Ovdje se radi o sigurnosti u našim životima i u našim tijelima. Igrači to zaslužuju. Svi to zaslužujemo. To je nešto za što ćemo se svi boriti".

Oboje su rekle kako su iznimno zahvalne što su dobile podršku navijača i drugih igračica, poput Morgana.

'Osjećam se tužno i slomljeno'

'Tako sam zahvalna prema svima koji su nam dali podršku", istaknula je Mana Shim i nastavila:

"Osjećam se tužno i slomljenog srce zbog onoga što se dogodilo, a to izaziva puno osjećaja s kojima sam se nosila godinama, ali oni su bili uspavani".

"Želimo veću pravdu. Želimo bolju politiku. Želim da igrači budu zaštićeni, a u isto vrijeme, osjećam se kao da smo na dobrom putu i zahvalan sam svima koji su nam pružili ruku i podržali nas".