OPET PUNI NASLOVNICE / Nekad ljubila poznatog Hrvata, a sad od bivšeg partnera traži da njezinu unuku prizna kao vlastitu kći

Španjolska glumica i voditeljica Ana Obregon bila je 90-ih godina prošlog stoljeća djevojka bivšeg predsjednika HNS-a Davora Šukera. Njih su dvoje bili zajedno tri godine i to kada je legendarni Vatreni bio na vrhuncu slave i igrao za Real Madrid. On ju je čak zaprosio, no ona ga je odbila. Ana je 1992. s Alessandrom Lequiom dobila sina Alexa, koji je preminuo od raka 2020. godine. Nedavno je Ana proslavila 68. rođendan, a svjetski mediji raspisali su kako joj je surogat majka u Miamiju rodila kćer. No, voditeljica je odlučila prekinuti šutnju i objasniti cijelu istinu o malenoj Ani Sandri koja je na svijet došla 20. ožujka nakon što se u Španjolskoj pokrenula velika rasprava kako u 69. godini može postati majka. Obregon je tada otkrila kako nije riječ o njezinoj kćeri, već unuci jer se njezin sin dok je još bio živ odlučio na kriopohranu spolnih stanica. Posljednjih tjedana Ana Obregon dobiva 'zastrašujuće poruke i prijetnje' zbog unuke, kako sama tvrdi. Zbog toga je odlučila angažirati tjelohranitelje, a između ostalih čuva je Delfin Fernandez. Danas pak Ana puni naslovnice tamošnjih medija zbog zahtjeva koji je dala bivšem partneru Alessandru Lequiju. Naime, zamolila ga je da on bude zakoniti otac novorođenčeta, no on joj je odlučno rekao 'ne'. Tako je, naime, na legalan način pokušala da njezina unuka dobije izvorne prezime.