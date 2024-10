Andrew Bogut, australska košarkaška zvijezda koja ima hrvatske korijene i koja je osvojila s Golden State Warriorsima naslov prvaka 2015., šokirala je srpski tabloid Mondo.rs jer je na svom Instagram profilu podijelila stihove popularne pjesme poznatog hrvatskog pjevača Marka Perkovića Thompsona.

Srpski tabloidi bez veze se lože na Thompsona, ali ovog su puta nadmašili i sami sebe. Pjesma Marka Perkovića Thompsona i Hrvatske Ruže pod nazivom - Ako ne znaš šta je bilo - predivna je pjesma koja govori o domovini Hrvatskoj. Međutim, spomenutom srpskom tabloidu zasmetalo je sljedeće:

"To je jedna od najnovijih Thompsonovih pjesama, a u njoj se spominju redom toponimi Like, Dubrovnika, Zadra i Kotara, Šibenika, Vukovara, ali i Hercegovine i Mostara koji su izvan Hrvatske. - Kažu da sam lud, da je novo vrijeme, da su prošli dani pjesama za tebe, a meni tako dođe, nakon čaše vina, da ih pitam je l' to i vaša domovina. Ti si rođen sine, u vrijeme slobode", glase stihovi koje je šerao legendarni Andrew Bogut.

"Bogut je, inače, rođen u Melbourneu 1984. godine, a njegovi roditelji su zapravo emigrirali u Australiju iz Hrvatske sedamdesetih godina. Otac mu je iz Osijeka, maka iz Karlovca, a košarku je zavolio zbog Tonija Kukoča koga je gledao kako igra u Chicago Bullsima 90-ih", piše Mondo.rs i dodaje:

Foto: Profimedia

"Hrvatski pjevač poznat je po krajnje desničarskim stavovima i pjesmama koje veličaju vojne operacije 'Bljesak' i 'Oluja', poslije kojih je protjerano 250.000 Srba", navodi srpski autor.

Idemo još jednom ponoviti, čisto da utvrdimo gradivo, jer očito neki nisu naučili, ali nikad nije kasno. Ponavljanje je majka znanja. Dakle, vojno-redarstvene akcije Bljesak i Oluja legitimne su vojno oslobodilačke akcije kojom je oslobođen teritorij Republike Hrvatske, koji su srpski teroristi i četnici 4 godine držali pod okupacijom, maltretirajući ostatak države. Protjerali su i hrvatski živalj s tih okupiranih prostora radeći zločine, zbog kojih ih je dosta i završilo u Hagu. Bilo je to etničko čišćenje u svrhu tzv. Velike Srbije.

Operacija Bljesak je vojno-redarstvena akcija Hrvatske vojske i specijalne policijeRH. Započela je 1. svibnja 1995., kada su hrvatske vojne i redarstvene snage munjevitom akcijom oslobodile okupirana područja zapadne Slavonije.

Za samo 31 sat oslobođeno je oko 500 četvornih kilometara teritorija koje je zaposjeo velikosrpski agresor i uspostavljen je nadzor nad autocestom A3. Akcija Bljesak bila je u vojnom smislu nastavak uspješne vojne operacije Otkos 10 iz prosinca 1991. kada je oslobođen veći dio zapadne Slavonije.

Operacija Oluja najsjajnija je vojna operacija hrvatske vojske ikad. Počela je 4. kolovoza i trajala do 7. kolovoza 1995. Bila je to velika vojno-redarstvena operacija u kojoj su pobjednička Hrvatska vojska i policija oslobodile okupirana područja Republike Hrvatske pod nadzorom pobunjenih Srba na kojima je bila uspostavljena paradržava Republika Srpska Krajina i bez kakva međunarodnoga priznanja.

Foto: AFP, DOUG PENSINGER

Operacijom je vraćen u hrvatski ustavno-pravni poredak cijeli okupirani teritorij, osim istočne Slavonije, međutim, ta i nekoliko sljedećih pobjeda Hrvatske vojske stvorit će uvjete u kojima je od siječnja 1996. godine započeo proces mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja.

Oluja je, uz Operaciju Bljesak, ključna akcija koja je dovela do kraja Domovinskoga rata. U operaciji je oslobođeno 10.400 četvornih kilometara ili 18,4 posto ukupne površine Hrvatske.

