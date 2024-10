HDZ-ov kandidat, prof.dr. Dragan Primorac, Splićanin s rodom iz Banja Luke, gostovao je u studiju RTL-a kod Damire Gregoret i Adriana De Vrgna, kao kandidat za predsjednika Republike Hrvatske. Jedno od pitanja je bilo - Hajduk ili Dinamo? Pitanje mu je postavila naša Damira...

"Kao pionir Hajduka počeo sam svoj put pod paskom Sergeja Krešića, kao prva generacija koja je prešla sa Starog placa na Poljud, ali toliko puta sam se radovao uspjesima Dinama, izašao na Maksimir i igrao, kao i na Poljudu."

Dakle niti na to nećete konkretno odgovoriti? Rekla mu je Damira...

"Gledajte, ako vam je Hrvatska u srcu, a svi nastoje, gledajte, Zoran Milanović je ekspert za podijele, za lijeve - desne, sjever ili jug, taj film od mene nećete gledati."

"Hajduk i Dinamo, sve u jednom, može", zaključila je Damira, dok je Adrian De Vrgna poentirao za kraj diplomatskog izmotavanja...

"Dosta diplomatski, ali nije da se kandidirate za ministra vanjskih poslova."

Prof.dr. Dragan Primorac, je pedijatar, forenzičar i subspecijalist iz medicinske genetike. Na popisu je 2% znanstvenika s najvećim utjecajem citiranosti, kako u karijeri tako i za 2023. godinu. Prvi je nositelj titule “Global Penn State Ambassador” u povijesti tog Sveučilišta osnovanog 1855. godine.

Redoviti je profesor je na Penn State University, University of New Haven, kineskom Xi’an Jiaotong University, College of Medicine and Forensics te Medicinskim fakultetima Sveučilišta u Splitu, Osijeku i Rijeci. Ukupno je objavio oko 300 znanstvenih radova, kongresnih priopćenja te 30-tak knjiga i poglavlja u knjigama.

