BOMBA / Najzgodnija borkinja ostavlja muškarce bez daha čak i kada radi najobičnije stvari, ovo je dokaz

Amerikanka Paige Vanzant najpopularnija je borkinja na svijetu. No, ona svoju slavu ne duguje nekim uspjesima u ringu ili oktogonu. Borila se u MMA-u, Bare Knuckleu, no nigdje se nije iskazala pa je UFC prije nekog vremena otkazao suradnju s njom. Nedavno je potpisala ugovor s kečerskom organizacijom AEW pa ćemo je, očito gledati i u američkom hrvanju. no, borbe ionako nisu ono od čega zarađuje i po čemu je najviše ljudi zna. Paige je, naime, velika zvijezda na društvenim mrežama. Na Instagramu Paige svakodnevno oduševljava svoje pratitelje provokativnim fotografijama, a sada je objavila dvije "pitomije" fotke. Na njima Paige ispija jutarnju kavu, ali oskudno odjevena te je odmah dobila brojne pohvalne komentare svojih fanova. Recimo i da je Paige prije nekog vremena pokrenula stranicu u stilu OnlyFansa putem koje zainteresirani mogu kupiti eksplicitniji sadržaj.