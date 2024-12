Slavnog sportaša razotkrila jedna od 60 ljubavnica: 'Spavaš li s mojim mužem?!

Rachel Uchit nastavila je pričati u dokumentarcu: "Tiger Woods osvaja turnire i nagrade. Može izgubiti, pasti, ali opet ustaje i ljudi ga glorificiraju. Ali. žene ne dobijaju puno, ne samo s njim, nego s bilo kojim skandalom i to nije pošteno. Jednostavno sam osjećala da moram sve reći, otkriti tko je on. Bilo je zaista teško deset godina gledati ljude da govore svašta o meni", navela je ljubavnica i dodala: "Neki govore o meni kao da me znaju, a to nije istina. To je težak život i nije bilo lako. Stoga sam odlučila progovoriti i nisam htjela više šutjeti".