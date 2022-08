PA GDJE TOG IMA / Najljepšoj sportašici svijeta zabranili su nastup na turniru zbog velikih grudi: 'Htjela sam samo pomoći, ovo nije gospodski'

Američka golferica hrvatskog podrijetla Paige Spiranac je u zadnje vrijeme prošla put od golferske influencerice do prave medijske zvijezde. Paige redovito odgovora svojim pratiteljima na Instagramu kojih ima čak 3,4 milijuna. A nakon nekoliko burnih mjeseci otkrila je kako joj se život promijenio. Za britanske medije je rekla: "Imala sam dosta sreće sa svojom karijerom jer je bila prilično stabilna, unatoč tome što su svi mislili da nikada neću biti uspješna. Ali ova je godina bila velika promjena za mene, i mislim da je to zato što sam ostvarila veliku pozornost s Maximom, osim samo sporta i golfa, tako da je bilo nevjerojatno". No Spiranac se nada da će je njezin novi put u karijeri odvesti prema većim i boljim stvarima, a povratak u profesionalni golf nije očekivan. Za Maxim je izjavila: "Da ste mi na završnoj godini fakulteta rekli da će moj život krenuti ovim putem, nasmijala bih vam se u lice. Nikad nisam očekivala da će se nešto od ovoga dogoditi, ali sam jako zahvalna što se dogodilo. Stvarno volim ono što jesam i ono što radim kroz stvaranje sadržaja kao influencerica. Dakle, zadovoljna sam kako je sve ispalo. Voljela bih da sam igrala golf na višoj razini i postigla više, ali ne bih to mijenjala ni za što." Paige je sada otkrila kako joj je jedna humanitarna organizacija zabranila nastup na turniru, a razlog je potpuno bizaran - njezine velike grudi. Naime, organizatori su smatrali kako će odvlačiti pažnju drugih natjecatelja. "Htjela sam pomoći humanitarnoj organizaciji, ali su mi rekli da me čelni ljudi vide na neki drugačiji način i da zbog toga ne mogu sudjelovati. Golf nazivaju gospodskom igrom, ali u ovome nema ništa gospodski", rekla je Paige u podcastu A-Round.