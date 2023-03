VATRENA EUGENIE / Najljepša tenisačica objavila jako izazovne fotke pa dobila uvrede: Provjerite čime je razbjesnila (pre)osjetljive fanove

Kanađanka Eugenie "Genie" Bouchard (29) već jako dugo nosi titulu "najzgodnije tenisačica na svijetu". Ona je svojedobno, 2014. godine, igrala finale Wimbledona, i predviđala joj se velika karijera, no stvari se nisu razvijale kako je priželjkivala, imala je puno problema s ozljedama, i sada je tek 319. igračica svijeta. No, unatoč slabijim uspjesima na terenu, Eugenie je popularnija no ikada, a za sve je zaslužna njena karijera na Instagramu, gdje objavljuje fotke u izazovnim izdanjima. Tako je sada objavila dvije slike u kupaćem kostima, za njih dobila preko 130 tisuća lajkova, ali i neke neugodne komentare. "Jesi li ti još uvijek tenisačica ili si samo model?", pitao ju je jedan fan koji očito misli da bi se trebala više posvetiti tenisu.