HIPNOTIZIRA POJAVOM / Najljepša odbojkašica ponovno je privukla pažnju, a kada vidite fotografije shvatit ćete zašto

Za Brazilku Key Alves kažu da je najljepša odbojkašica na svijetu. Ona nastupa za Osasco Voleibol Clube de Sao Paulo, no i sama je istaknula kako od odbojke ne zarađuje dovoljno, pa je odlučila otvoriti profil na platformi OnlyFans gdje prodaje eksplicitne fotografije. "Smatram se profesionalnom sportašicom, ali bolje mi idu stvari izvan terena, pa sam počela obraćati malo više pažnje na 'sporednu' karijeru. Htjeli mi to ili ne, danas mi je to najveći prihod. Na OnlyFansu zarađujem 50 puta više nego na odbojci, a mjesečno imam fiksnu cijenu od 16 eura", kaže Key. Aktivna je i na Instagramu gdje ima više od 11 milijuna pratitelja, gdje je pažnju privukla na godišnjem odmoru.