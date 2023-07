Legendarni hrvatski košarkaški stručnjak Mirko Novosel umro je u četvrtak u 86. godini.

Novosel je bio jedan od najpoznatijih hrvatskih košarkaških stručnjaka, član Kuće slavnih i sinonim za uspjeh.

Tijekom karijere je osvojio niz medalja na olimpijskim igrama, svjetskim i europskim prvenstvima, te klupskim natjecanjima. Mnogi ga i danas zovu "ocem" Cibone zbog svega što je u klubu napravio. Bio je igrač, trener, direktor, čak i sudac.

U subotu je na zagrebačkom groblju Mirogoj održan posljednji ispraćaj Mirka Novosela, a njemu je, kako javlja Večernji list, prisustvovalo manje ljudi no što se očekivalo.

"Znamo što je Zagreb bio prije a što poslije Univerzijade i zato me žalosti što nisam vidio nikoga iz Grada. Znamo da nas ne bi bilo na Olimpijskim igrama u Barceloni da nije bilo Mirka i zato me, također, žalosti da nije bilo nikoga značajnog niti iz Hrvatskog olimpijskog odbora. Rastužila me i Vlada Republike Hrvatske koja se hvali s nekoliko košarkaša a nisam vidio nikoga niti iz Ureda Predsjednika Republike a znamo dobro koliko je on volio prvog predsjednika Franju Tuđmana i koliko je ovaj držao do njega. A sve ovo što govorim dobra je slika nebrige o hrvatskom sportu", izjavio je legendani hrvatski košarkaš Franjo Arapović novinaru Večernjeg.

Na ispraćaju, kako je Arapović istaknuo, nije bilo nikoga iz Hrvatskog olimpijskog odbora, Ureda Predsjednika, ali ni nitko značajan iz GNK Dinama, čiji je Novosel bio direktor.

No, zato je tamo bio legendarni srpski košarkaš Zoran Slavnić koji je bio u počasnoj straži s cibonašima Petrovićem, Ušićem, Nakićem, Bečićem, Mršićem, Sunarom i Arapovićem te održao emotivan govor.

"Ja sam ovdje danas očekivao pola Zagreba. Nisam ni sanjao da ću imati ovakvu časti govoriti na oproštaju od ovakve gromade od čovjeka. Takav se više ne rađa. On za mene nije otišao. Mirko, dok god si u mom srcu ja ću te čuvati", poručio je Slavnić kroz suze.

Komemoracija u organizaciji HKS-a i Cibone će se održati u KC Dražen Petrović sljedećeg utorka.