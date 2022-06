Izvanraspravno vijeće velikogoričkog Županijskog suda pustilo je u srijedu 25 navijača Hajduka, osumnjičenih za sukobe s policijom na odmorištu Desinec, da se brane sa slobode na zahtjev tužiteljstva koje je predložilo da im se istražni zatvor zamijeni mjerama oprez.

Među navijačima kojima je istražni zatvor zamijenjen mjerama opreza poput zabrane odlaska na sportska natjecanja i obavezno javljanje policiji u prethodno određenim terminima nalazi se i splitski novinar Mate Prlić. On se sada po prvu put obratio javnosti.

Odlučio progovoriti

"Jedine informacije dobivate preko teleteksta, onda znate koliko smo znali unutra. Neobično mi je biti s ove strane mikrofona. Vjerojatno ću zapinjati u ovome što želim reći, vjerojatno neću ni sve reći. Govorim isključivo u svoje ime, ali i zbog navijača koji su skoro mjesec dana bili u pritvoru, zbog ovih desetak koji su još uvijek u zatvoru i prije svega zbog njihovih obitelji kojima je vjerojatno bilo puno teže nego momcima koji su bili pritvoreni. Govorim ovo zbog toga da barem malo utječem da se ovako nešto nikada više ne ponovi", rekao je Mate Prlić.

"O ovom slučaju, više sam saznao jutros preko interneta nego što sam i sam znao. Podijelio bih ovaj cijeli događaj na tri dijela da pokušam uputiti poruku svima. Prvi dio je prije samog incidenta u kojem organizator utakmice nije napravio ništa što bi smanjilo tenzije kod ovakvih utakmica. Navijači nisu ušli na stadion zbog nemogućnosti unošenja transparenata i drugih rekvizita. Drugi dio je bio sami incident kada se kolona od preko tisuću ljudi kretala, nisu mogli stati na benzinske postaje zbog hrane, pića, nužde, govora. Onda se dogodio napad na policiju. Bez obzira na sve povode, te stvari se ne mogu opravdati", rekao je i nastavio.

Nije vjerovao navijačima

"Napad na policiju je slučaj koji je besmislen bez obzira na individualna opravdanja. Tu riječ "ali" nema nikakvog smisla. Treći dio nakon što je došlo pojačanje, događao se policijski teror kojeg sam rekonstruirao tek iz razgovora s navijačima u pritvoru koji su došli polomljenih ruku, glava, krvavi i jednostavno neselektivno je interventna policija tukla i maltretirala navijače", dodao je.

"Ono što je u biti najgore što ja prvi dan uopće nisam vjerovao navijačima kad su govorili da su pucali u ljude pravim mecima. Konstantno sam mislio da se radi o gumenim mecima. Ne znam je li ovo prvi slučaj u Hrvatskoj da su interventni policajci pucali na navijače koji su u končanici ranjeni."

"Vratio bih se ponovno na točke. Znate i sami da je nakon par dana bila utakmica između Hajduka i Rijeke te se tada nije dogodio nikakav značajni incident. Nije slučajno da se najčešće incidenti s navijačima događaju kad su utakmice u Zagrebu. Vrlo rijetko se dogodi, rjeđe se dogodi u Splitu. Policija je možda u Splitu mogla pendrečiti ljude koji su nakon osvajanja kupa ušli u teren. To se ne smije raditi, ali mislim da se neka doza fleksibilnosti mora iskazati, umjesto da sve rezultira situacijom da je netko mogao poginuti. To više nisu upozorenja napuhana nego su ljudi bili doslovno ranjeni. Meci su bili u njima", kazao je.

Nema smisla ni opravdanja

"Druga točka je napad koji se dogodio. To nema smisla, ni opravdanja. Volio bih kao što se često kod navijača spominje da se ne treba generalizirati te da se odvoje huligani od drugih, tako bi zaista molio navijače da ne generaliziraju ovu situaciju s policijom. Splitska policija se ponašala totalno drugačije od zagrebačke policije u tom slučaju. Čak i dio zagrebačkih interventnih policajaca se nije ponašao kao ovi koji su batinjali i pucali bez razloga. Ne govorim o pucnju u prvom momentu kad su se vjerojatno osjetili ugroženi za život nego poslije kad već nije bilo nikakve ugroze, kad su jednostavno lomili ljude koji su bili vezani", dodao je.

"U mraku da se ispali toliki broj metaka ne mogu vjerovati. Neki policajci su sprječavali druge da se ne iživljavaju. Momak koji je bio sa mnom u ćeliji rekao je da mu je jedan od policajaca, za kojeg misli da mu je spasio život, zaustavio je kolegu koji ga je uzastopno pendrečio vezanog. Došao je do doktora i pitao je li sve s tim momkom u redu. Pravosudni policajci u Remetincu bili su i više nego fer prema svima nama. Ovaj incident se ne smije zaustaviti na tome da navijači zbog ove očite nepravde da im to bude hrana za mržnju prema policiji. Po meni bi policija trebala zamisliti se i vidjeti je li između sebe prokazati i dogovoriti se interno da se ovakve stvari ne mogu događati", poručio je.

Nisu ga tukli

"Ne može se dogoditi da je 40-ak navijača zatvoreno mjesec dana, a evidentno je bilo prekoračenja ovlasti. Nitko nije kažnjen i ne vidim da ima ikakva istraga u tom smjeru. To mi je šokantno. Ponavljam, pucalo se u ljude. Navijači mi govore da je puno više ranjenih nego što je evidentirano jer su se bojali prijavit. Ljudi koji su došli ranjeni u bolnicu, premlaćeni i propucani, odvedeni su u zatvor. Izrazito mi je neugodno stajati pred vama i pričati u ovom kontekstu. Ja govorim zbog momaka koji su u zatvoru, zbog roditelja njihovih, prije svega govorim da se ovo više nikad ne ponovi", naglasio je.

"Kad sam bio u Rementicu i do Rementinca, osnovna priča bila je ta 'Sad ćete nastradati jer se digla medijska hajka'. Ako će rezultat incidenta biti da će navijači koji su pretučeni, a nisu trebali biti, da će mrziti novinare i policiju, ovo je jedna spirala", dodao je.

"Zašto dijelu interventnih policajaca, pojedincima dozvoljavaju da se ponašaju kao najgrublji naoružani huligani i huligani koji nose hrvatski grb. Nije mi to jasno. Znamo da postoje i drugi segmenti te da postoje i drugi policajci koji prekoračuju ovlasti", rekao je i otkrio da policajci njega nisu tukli.

"Meni je cilj da se ovo više nikad ne ponovi. Mislim da je najvažnije od cijele priče da policija shvati da nema smisla da se ovako nešto događa. Još uvijek sam šokiran da je policija pucala u ljude. Sve što govorim bila je rekonstrukcija onoga što su mi to rekli. Da dođem do momka koji mi je sve ispričao, ne bi vam to rekao. Da dođem u klub navijača i oni bi rekli da neće pričati s novinarima. Možda će se naljutiti što ja pričam s vama. Za ovo što je očito da je bilo prekoračenja ovlasti, za to netko mora odgovarati. Policija se pretvorila u suprotnu navijačku skupinu po svemu što se vidjeli i svemu što su govorili", poručio je.

Dodao je da je spavao u automobilu, a kada se probudio mislio je da je riječ o sukobu navijača.

"Krenuo sam prema tamo, ususret su mi dolazili policajci, ja sam mislio proći kroz njih. Tada sam dobio suzavcem i bio je tu game over", kazao je Prlić.