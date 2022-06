Izvanraspravno vijeće velikogoričkog Županijskog suda pustilo je u srijedu 25 navijača Hajduka, osumnjičenih za sukobe s policijom na odmorištu Desinec, da se brane sa slobode na zahtjev tužiteljstva koje je predložilo da im se istražni zatvor zamijeni mjerama oprez. Na slobodu pušteno 25 torcidaša, među njima je i novinar Mate Prlić, koji se u petak obratio novinarima.

"Kako je bilo u Remetincu? Mene policajci nisu tukli, spavao sam kad je bilo najvažnije. Imam fotografije na kojima se vidi da nisam ni vezan niti su me tukli. Niti imam ikakve pritužbe na policiju. Ali su dolazili u prostoriju ljudi polomljeni, krvave glave... Meni nije bio problem biti zatvoren u Remetincu. Meni nije bilo problem, ali je bilo dosta momaka od 18 godina kojima je to bilo prvo gostovanje. Njima je to psihički bilo ekstremno naporno, mislio sam da će se neki objesiti. Jedan momak je bio vrlo labilan, on je ostao u sobi, nije izašao u šetnju, ja sam se bojao za njega", rekao je pa je priča otišla malo na šalu.

Jeste li vidjeli kojega celebrityja političkog u Remetincu?

"Vidio sam Nadana Vidoševića. Pričali smo dosta. Zanimala ga je Liga prvaka, ali pričali smo uglavnom o politici i gospodarstvu jer mi nije bilo do nogometa. Nismo vidjeli Sanadera, ali smo čuli da je pitao za Splićane", našalio se.

"Kakvi su uvjeti u zatvoru? Najvažnije je s kim ste u sobi i kakvi su policajci. Policajci su bili više nego korektni, a mi svi Splićani smo bili u istoj prostoriji", istaknuo je, a cijelu njegovu izjavu možete pročitati ovdje.