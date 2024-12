Bivši olimpijac i paraolimpijac Oscar Pistorius (38) bio je u zatvoru devet godina jer je ubio ljubavnicu Reevu Steenkamp u svom domu u Južnoj Africi 2013. godine.

Međutim, sada je Oscar Pistorius slobodan i navodno je u vezi s 33-godišnjom Ritom Greyling - plavokosom dvojnicom njegove bivše djevojke Reeve koju je ubio, prenosi britanski tabloid The Sun.

Foto: Rita Greyling - Instagram Rita Greyling

'Ne razumijem kako ona ne vidi crvenu zastavu'

Reevina majka June (78) upozorila je novu ljubav osramoćene bivše zvijezde:

“Ne razumijem kako ona ne vidi crvenu zastavu oko njega jer on još uvijek ima problema s živcima, još uvijek ima napade bijesa i problema s naravi. Trebao je biti pod kontrolom bijesa dok je bio u zatvoru i u jednom trenutku sam ga spriječila da izađe jer nije prošao liječenje. Tada mi je pokazao da još uvijek ima problema s napadima bijesa. On je još uvijek opasnost za žene. Reeva ga je poznavala samo tri mjeseca i završila u grobu, a on nikada nije priznao svoj zločin", priča June.

June i suprug Barry iz Port Elizabetha u Južnoafričkoj Republici kazali su da su uvjerili suce za uvjetne da dvaput blokiraju ubojičino puštanje na slobodu zbog straha da još uvijek predstavlja prijetnju.

Dvostruki paraolimpijac koji je oduševio svijet atletike trčeći na protetskim pomagalima nakon što su mu noge amputirane u djetinjstvu, ubio je Reevu u svojoj kupaonici.

Pistorius tvrdi svoju priču

Pistorius je stravičan zločin počinio na Valentinovo 2013. godine, a ubio je Steenkamp hicima iz pištolja kroz vrata kupaonice. Prema njegovim riječima, pucao je kroz vrata jer je mislio da je riječ o provalniku.

Dodao je kako nije imao namjeru ubiti svoju djevojku, a osuđen je na osam godina na suđenju koje je bilo po svim medijima i slobodan je od početka tekuće godine.

Pistorius je na sudu tvrdio da se probudio u ranim satima misleći da provalnik provaljuje, nesvjestan da je njegova djevojka Reeva u WC-u. Ispalio je veliki broj smrtonosnih "dum dum" metaka kroz vrata iz pištolja, ubivši manekenku i odvjetnicu istog trenutka. Reevina obitelj uvijek je tvrdila da je Reeva ubijena namjerno u njegovom napadu ljutnje nakon što je ljepotica pobjegla u WC u ranim satima Valentinova 2013. godine. Pistoriusova sudska osuda za svjesno ubojstvo kasnije je preinačena u ubojstvo.

Foto: Profimedia Oscar Pistorius i Reeva Steenkamp

Osramoćeni sportaš konačno je dobio uvjetnu slobodu u siječnju, ali i dalje tvrdi da je greškom ubio Reevu.

Njezina mama June - koja je osnovala Zakladu Reeve Steenkamp protiv zlostavljanja žena i djece - dodala je:

“Nije me briga što je on s ovom mladom ženom - samo sam zabrinuta za nju. Naša se zaklada bavi zlostavljanjem žena i djece i to je u ovoj zemlji izvan kontrole.”

'Živi sa svojim ujakom milijunašem'

Pistorius sada živi sa svojim ujakom milijunašem u utvrđenoj vili u Pretoriji i navodno se zaljubio u atraktivnu Ritu, obiteljsku prijateljicu iz Wakkerstrooma u Mpumalangi. Izvori bliski paru potvrdili su da su u romantičnoj vezi iako se detalji drže u tajnosti. Ritina obitelj također je dospjela na naslovnice kada je 2022. njezin brat Ghini bio upleten u tragediju u Henbase Lodgeu, Morgenzon. Willem Kruger (29) utopio se tijekom zabave u prosincu 2023., a policija je rekla da je istraga o njegovoj smrti prebačena s nesretnog slučaja na ubojstvo. Prijatelji su rekli da su tragedije koje okružuju obje obitelji zbližile par.

Izvor blizak Pistoriusu kazao je:

“On pokušava ponovno izgraditi svoj život na skroman način i izbjegava barove i restorane i širu javnost te prolazi ispod radara. Polako se pokušava ponovno integrirati u društvo, ali to se radi kroz obitelji s kojima je njegova obitelj bila bliska desetljećima".

Zaštićena vila samo za Pistoriusa

Pistorius stanuje u kući na imanju zaštićene vile svog ujaka multimilijunaša Arnolda i volontira u nizozemskoj reformističkoj crkvi u blizini.

Ostat će na uvjetnoj slobodi do 2029. i podložan je provjerama Odjela za zatvorske ustanove u bilo koje doba dana kako bi se provjerio njegov boravak na alkoholu i drogama.

Nije mu dopušten izlazak iz neposrednog područja bez obavijesti lokalne policije i nije mu dopušteno vatreno oružje niti bilo kakav kontakt s Reevinom mamom ili sestrom.

Pistorious ima šest zlatnih medalja s paraolimpijskih igara te jedno srebro i broncu.

