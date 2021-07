Hrvatski nogometaš Luka Modrić pokazao je svoje drugo lice. Lice zaljubljenog i nježnog supruga. Naime, Vatreni je na Instagramu povodom njezinog rođendana objavio nekoliko romantičnih fotografija sa suprugom Vanjom te joj je poslao poruku.

"Poseban dan s posebnom ženom. Sretan rođendan ljubavi", napisao je Modrić pored fotografije koju je u rekordnom roku pogledalo preko 300 tisuća njegovih fanova.

Par je u braku već 11 godina te imaju troje djece. A u ​autobiografiji 'Moja igra' Vatreni je jedan dio posvetio supruzi.

"Živjeli smo različite emotivne priče, ali Vanja i ja smo kroz duge razgovore ubrzo shvatili da dijelimo pogled na životne prioritete. Na obitelj. Već sam bio prilično zaljubljen kad sam joj prvi put predložio da izađemo navečer van. Prihvatila je. Bilo je to 1. prosinca 2004., i to je bio naš dan. Te smo se večeri prvi put i poljubili, u njenom stanu. Ne znam jesam li ikad osjetio takvu sreću do tada. Mislio sam da su sve one priče o leptirićima u trbuhu samo isprazne fraze, ali te sam se večeri osjećao baš tako. Zaljubljen preko ušiju. Prohodali smo…".