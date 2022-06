Dame Kelly Holmes (52), legendarna je britanska atletičarka i osvajačica dvostruke zlatne medalje na Olimpijskim igrama. Zlato je osvajala u trčanju 800 i 1500 metara, a ujedno drži britanske rekorde na 600 i 1000 metara.

Holmes je tijekom 80-ih počela trenirati atletiku te je bila članica britanske vojske. Na kraju se okrenula atletici i postala profesionalna sportašica. Osim zlata na Olimpijskim igrama, osvajala je i broncu 2000. godine u Sydneyju na 800 metara te srebrne medalje na Svjetskom i Europskom prvenstvu.

Legendarna atletičarka za je Mirror je povodom Pride mjeseca nakon 34 godine otvoreno pričala o svojoj seksualnosti i priznala da je gay.

Teški dani

U velikom intervjuu otkrila je kako je prošla teško iskustvo s Covidom te kako je zbog toga odlučila pokazati svijetu "pravu sebe". Otvoreno je pričala o suicidalnim mislima, vremenu koje je provela u vojsci i kada je shvatila da je gay.

"Trebalo mi je ovo, za mene. To je moja odluka. Nervozna sam što to moram reći, imam osjećaj da ću se raspuknuti od uzbuđenja. Kroz cijeli život sam uvjerena da ako priznam da sam gay u vojsci, da ću biti u problemima", počela je.

Otkrila je kako njezina obitelj i prijatelji godinama znaju da ona preferira žene. Istaknula je kako joj je bilo teško priznati što je postajala popularnija.

'Osjećala sam se kao da ponovno dišem'

"U vojsci me poljubila jedna kolegica, bilo je to nešto prije mog 18. rođendana. Tada sam shvatila da sam gay. Od tog poljupca sam se dobro osjećala, djelovalo je prirodno i dobro. Tada sam priznala očuhu, nisam znala što bi očekivala, no on je to odmah prihvatio", priča Holmes.

U vojsci su joj znali upadati u sobu i pretraživati stvari, kako bi "otkrili izvor njezinog homoseksualizma".

"Bila sam očajna jer nitko u sportu ne priča o tome. Pitala sam se kako da ja priznam da sam gay? Osjećala sam se kao da sam prekršila zakon u vojsci", priča bivša atletičarka i otkriva kako je imala suicidalne misli i to uoči "P-a 2003. godine.

"Vrištala sam iz petnih žila, zatvorena u kupaonicu. Nisam htjela biti na ovome svijetu. Rezala sam si noge i ruke, to mi je pomagalo u to vrijeme. A onda sam se tješila da ako osvojim zlato da će mi biti bolje, i tako u krug", priča.

Nakon covida i borbe s mentalnim problemima, Dame se odlučila otvoriti i priznaje: "Nikada se nisam osjećala bolje. Osjećam se kao da ponovno mogu disati", zaključila je.