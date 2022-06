Minhenski Bayern dogovorio je transfer Sadija Manea iz Liverpoola, pišu britanski mediji u petak. Njemački prvak Bayern platit će naknadu od oko 35 milijuna funti (42,71 milijun dolara) za potpis 30-godišnjeg napadača Senegala, kojemu je preostala godina ugovora s Liverpoolom.

Očekuje se da će Mane potpisati trogodišnji ugovor, a idućeg tjedna obavit će na liječnički pregled. Bivši napadač Liverpoola Dean Saunders smatra da je ovo loš potez Senegalca.

To je veliki klub, ali liga nije ni blizu izazov za Manea. Dobit će golove. Svakog tjedna dobivaju 5:0 i unaprijed se zna tko će osvojiti ligu. To nije izazov. Sjest će u svoju fotelju, zapaliti cigaru, zaigrat će za Bayern u trećoj brzini i upropastit će najbolje dvije godine svog života kao nogometaša. Ne mogu vjerovati da napušta Liverpool, ne znam kako je došlo do ovog. Ima 30 godina, mislim na sve vrijeme koje je proveo u klubu, zadnjih šest mjeseci igra najbolji nogomet, na trenutke je bio nezaustavljiv".

Mane je za klub s Anfielda odigrao 269 utakmica u kojima je zabio 120 golova u svim natjecanjima. S Liverpoolom, u koji je došao 2016. godine, osvojio je naslov pobjednika Lige prvaka 2018./19. i naslov engleskog prvaka sezonu kasnije.

Mane će postati treći Bayernov transfer ove sezone nakon dolaska dvojca iz Amsterdama iz Ajaxa Ryana Gravenbercha i Noussaira Mazrouaija.