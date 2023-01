Legenda Manchester Uniteda, Roy Keane, ispričao je zanimljivu anegdotu o svom prvom spoju u Showu Tommyja Ternana.

Kao igrač, Keane se nikada nije ustručavao reći on što misli da treba, a takav je očito i privatno sa ženama. Voljenu Theresu je upoznao 1992. prije prelaska iz Nottingham Foresta u Manchester United, te rekao: "Imali smo samo jedan pravi spoj koji uopće nije dobro prošao", kaže pa nastavlja:

"Kad smo se upoznali, popio sam nekoliko pića pa je razgovor bio drugačiji. Kad sam došao po nju, vozili smo se i pitao sam je želi li u kino. Jer tamo možeš barem samo gledati film i ne moraš puno pričati. Odgovorila je: 'Ne, bila sam sinoć s prijateljicama", kaže i prepričava:

'Sve je trajala 10-15 minuta'

"A ja si mislim kako ima i drugih filmova. Pa sam je pitao želi li ići na piće, nije htjela ni to. Doslovno sam je dovezao pred njen auto, sve je trajalo možda 10 ili 15 minuta. Pitala me što to radim, a ja sam rekao:

"Pa, ne želiš na piće, ne želiš u kino, što još možemo raditi?" Izašla je iz auta, a ja sam joj rekao: 'Možda se vidimo idući tjedan'. Rekla je kako misli da nećemo i na to jako zalupila vratima. I to nam je bio prvi spoj."

Publika se smijala, a voditelj je ostao bez teksta, a Roy je nakon toga zaključio priču sa rečenicom: "I još smo vjenčani".