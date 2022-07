Amerikanka Mychelle Williams našla se u centru pažnje nakon što je optužila svog supruga, NBA zvijezdu i igrača Charlotte Hornetsa, Milesa Bridgesa (24) da ju je brutalno pretukao.

Mychelle je ozljede zadobivene u napadu pokazala na Instagramu i, optužila Bridgesa:

"Žao mi je što je došlo do ovoga, ali više ne mogu šutjeti. Dopustila sam nekome da mi uništi dom, da istraumatizira našu djecu. Neću više dopustiti to, ali ni šutnju osoba oko njega koje ga štite. Moja djeca zaslužuju bolje. To je učinio pred djecom koja su prestravljena, želim samo mir", napisala je Mychelle, koja je u napadu zadobila teške ozljede. Slomljen joj je nos, zglob, zadobila je povrede ušnog mišića i mišića u vratu i još puno toga.

Bridges je nakon uhićenja platio jamčevinu od 130 tisuća dolara i nalazi se na slobodi, a već su pokrenute peticije kojima se traži da više nikada ne zaigra u NBA ligi.

Dok Bridges čeka suđenje, Mychelle očito uživa u slobodi i objavljuje 'lude' fotografije sa zabava, a na jednoj je pokazala i previše.

Njoj se očito jako sviđa pažnja, pa je tako i ova njena eksplicitna fotografija završila na društvenim mrežama.