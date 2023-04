OZBILJNA KRIZA / Ronaldo bi mogao požaliti: Otkriveno koliko će novca morati dati svojoj robinji Georgini ako se rastanu. Od iznosa 'boli glava'

Voljena partnerica nogometaša Cristiana Ronalda (38), atraktivna Argentinka Georgina Rodriguez (29), privlači ogromnu pažnju medija od samoga početka veze s portugalskim superstarom. Ona je pokrenula neke brendove, bavi se promocijom, poslom "influencerice", a nedavno je snimljen i dokumentarac o njoj koji možete pogledati na Netflixu. Georgina se ove godine s Cristianom preselila u Saudijsku Arabiju, gdje on igra za tamošnji Al-Nassr (i zarađuje ogroman novac), a sada je procurilo kako je ona ušla u tu zemlju. Saudijska Arabija je, naime, jedna od najkonzervativnijih zemalja na svijetu i brani nevjenčanim parovima zajednički život pa je Crtistiano dobio posebnu dozvolu za zajednički život Georginom, a u dokumentu koji je procurio na društvenim mrežama stoji da je Georginin status takav da se vodi kao "robinja" superpopularnog nogometaša. Žene u Saudijskoj Arabiji nisu nezavisne, pa je nakon prijevoda vidljivo da je Georgina navedena kao da je Ronaldovo vlasništvo. No, daleko od toga da je Georginin život na Bliskom Istoku loš. Ona gotovo svo vrijeme troši na kupovinu u elitnim dućanima pa zbog toga, logično, troši ogromne iznose novca. Uz to je postala jako egocentrična i te stvari s4e nimalo ne sviđaju Cristianu pa su nedavno počele kružiti glasine o mogućem raskidu. Pa se stoga, ako se uistinu rastanu, postavlja sljedeće puitanje - koliko će novca nakon raskida s Ronaldom pripasti Georgini? Cristiano je navodno 'težak' više od jedne milijarde dolara, a (prema pisanju portugalskih medija) Georgini će pripasti oko 35% tog iznosa. Georgina i Cristiano, istina, nisu vjenčani, no ona ima pravo na taj novac jer su jako dugo u vezi (od 2017.) i ona je majka dvoje Ronaldove djece.