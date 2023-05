MREŽE GORE / Kao da nisu bile dovoljne ove vruće fotke s prijateljicom: Nakon toga je još objavila selfie u prozirnom grudnjaku

Amerikanka Paige VanZant najpopularnija je borkinja na svijetu. No, ona svoju slavu ne duguje nekim uspjesima u ringu ili oktogonu. Borila se u MMA-u, Bare Knuckleu, no nigdje se nije iskazala pa je UFC prije nekog vremena otkazao suradnju s njom. Nedavno je potpisala ugovor s kečerskom organizacijom AEW pa ćemo je, očito, gledati i u američkom hrvanju. No, borbe ionako nisu ono od čega zarađuje i po čemu je najviše ljudi zna. Paige je, naime, velika zvijezda na društvenim mrežama. Zgodna Amerikanka voli objavljivati provokativne fotografije, a mreže je zapalila zajedničkim fotografijama s američkom borkinjom Mandy Rose koja je prosincu prošle godine dobila otkaz u WWE zbog objavljenjih eksplicitnih fotografija na OnlyFansu. U prvi plan stavile su grudi, a komplimenti nisu izostali: "Najveća suradnja koja se dogodila", napisao im je jedan pratitelj, dok je drugi istakuo: "Mandy i Paige!? Nisam mislio da ću nešto tako vidjeti, ali ovdje nema pritužbi", dodao je drugi. Nedugo nakon toga Paie je objavila i selfie u prozirnom grudnjaku kojim je dodatno oduševila pratitelje.